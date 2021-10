De coureurs hadden in de kwalificatie al regelmatig met track limits te maken, maar in de race zullen ze nog eens met een nieuwe te maken krijgen. De FIA heeft de hoge, oranje kerbstones, de zogenaamde sausage kerbs, aan de buitenkant van bocht 1 weggehaald en vanaf heden gelden daar dus de gevreesde track limits.

Het besluit volgt nadat in de W-Series, aanwezig in Austin als voorprogramma van de Formule 1, Abbie Eaton over een van die hoge kerbstones vloog en daarbij een compressiefractuur opliep aan een wervel. Die oranje kerbstones zijn nu verwijderd en dus hebben de coureurs wat meer speelruimte bij de start, al heeft de FIA in een document ook meteen aangegeven dat de track limits nu ook in die bocht gecontroleerd zullen worden.

Coureurs die met alle vier de wielen naast de witte lijn terechtkomen, zullen hun rondetijd geschrapt zien worden. In de race heeft dat weinig waarde, maar na drie overschrijdingen volgt een officiële waarschuwing van de wedstrijdleiding. Als de coureur nogmaals de track limits overschrijdt, ongeacht welke bocht, dan kan deze een tijdstraf verwachten. De track limits werden dit weekend ook al in bocht 6, 9 en 19 in de gaten gehouden.

Dat was te merken aan de tijdenlijst, aangezien er in de vrije trainingen en de kwalificatie vele rondetijden geschrapt werden. Een van de coureurs die daar bijzonder veel last van leek te hebben was Nikita Mazepin. Hij reed in de derde vrije trainingen vijftien ronden, maar al zijn snelle rondetijden werden hem ontnomen vanwege het overschrijden van de track limits.