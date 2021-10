De FIA heeft nieuwe instructies vrijgegeven voor de track limits op het Circuit of the Americas. Die werden al gehandhaafd in de bochten 9 en 19, maar ook in bocht 6 is het vanaf nu opletten geblazen.

Tijdens de vrijdagtrainingen gingen meerdere coureurs in de snelle rechterbocht 6 buiten de lijnen. De FIA is daar klaar mee en heeft dat specifiek te kennen gegeven in een vlak voor de derde vrije training vrijgegeven document: “De track limits bij de apex van bocht 6 worden gedefinieerd als wanneer geen enkel deel van de auto in contact blijft met de rood-witte kerb.”

FIA

Het Circuit of the Americas wordt aan alle kanten omzoomt door uitloopstroken en dat zorgt ervoor dat rijders risico’s kunnen nemen. Op vrijdag werden in totaal al 49 rondetijden geschrapt wegens overtredingen van de baanlimieten. Daarbij ging het om 22 overtredingen in bocht 9 en 27 vergrijpen in bocht 19.

Bij het eenmalig overschrijden van de track limit wordt de tijd in de betreffende ronde geschrapt. Vrijdag was Lewis Hamilton daar het slachtoffer van: de Engelsman klokte in de tweede vrije training een tijd die achteraf gezien de snelste van de sessie zou zijn geweest. Omdat hij even buiten de baan was geweest moest hij die tijd echter weer inleveren.

