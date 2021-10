Kijkend naar de tijdenlijst van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Verenigde Staten zou de achtste tijd van Max Verstappen normaal gesproken hét gespreksonderwerp zijn. Dat werd echter iets anders, de dragrace die de Nederlander met Lewis Hamilton uitvocht op het rechte stuk.

Verstappen was een langzaam rijdende Hamilton in bocht 16 gepasseerd waarna de Brit vlak voor de laatste bocht op zijn beurt de auto er naast zette. Het zal wel niet heel veel voorstellen maar voor de tv-kijker was het smullen: de twee gingen zij aan zij over het rechte stuk, ieder zonder toe te geven. Verstappen was in ieder geval not amused en wapperde met zijn middelvinger. “Stomme idioot”, zegt hij nog smalend tegen zijn engineer die zijn pupil gebied zich rustig te houden. “Negeer het, maak je er geen zorgen om.”

Nu heeft Hamilton wel de naam zich niet vaak iets aan te trekken van het gentlemens agreements, het op elkaar wachten als ieder wat ruimte wil pakken voor een snelle ronde. Verstappen heeft op zijn beurt de reputatie zich dood te ergeren als mensen zich daar niet aan houden. Naderhand was Verstappen zich van geen kwaad bewust. “Ik weet niet echt wat daar gebeurde, we waren positie aan het kiezen voor de snelle ronde”, was alles dat hij kwijt wilde over het geval. Van Hamilton is nog geen reactie bekend op het voorvalletje, want dat is het uiteindelijk wel.

‘Lastig het compromis te vinden’

Het was al met al een lastige dag voor Red Bull, de Texaanse zon vreet de banden op en bovendien is het oppervlak van de baan behalve erg hobbelig ook ruw. “Het is lastig om een compromis zien te vinden, het was niet makkelijk.” Daarnaast had de Nederlander ook last van verkeer tijdens zijn pogingen om een snelle ronde neer te zetten. “In de tweede training kon ik op soft geen rondje neerzetten”, zei Verstappen. Tijdens de training foeterde hij via de radio op zijn team: “Waarom positioneren jullie me steeds in verkeer, laat maar zitten want ik ga naar binnen.”

Toch was het niet allemaal balen vandaag, teamgenoot Sergio Pérez klokte de snelste tijd al was hij niet sneller dan Bottas in VT1. “Er zijn wel positieve dingen waar we naar kijken vanavond, we hebben zeker wat werk te doen. Het voelde ook niet slecht in die snelle runs verder, het was gewoon een rommeltje met het verkeer.” Goed, het was pas vrijdag en er is nog niets verloren, beseft Verstappen ook wel. “Hopelijk valt alles morgen wat beter samen en kunnen we een goed rondje neerzetten in de kwalificatie.”

Foto: BSR Agency