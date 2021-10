Mercedes domineerde de eerste vrije training in Austin, maar moest in de tweede sessie haar meerdere erkennen in Red Bull. “We hebben wat veranderingen gemaakt waar ik niet zo blij mee was”, zegt Lewis Hamilton.

Een kanttekening gelijk bij de snelste tijd van Red Bulls Sergio Pérez in VT2: eigenlijk reed Hamilton een sneller rondje. De tijd van de Brit (een 1:34.842) werd echter geschrapt wegens het overschrijden van de track limits. Pérez zette daar een 1:34.946 tegenover, maar die telde dus wél. Hamilton eindigde zo uiteindelijk als derde, op drie tienden.

“We hebben nog werk te doen”, laat Hamilton voor de camera van Sky Sports F1 merken dat hij nog niet helemaal happy is. “De eerste training was heel goed, maar we hebben daarna wat veranderingen gemaakt waar ik niet zo blij mee was. De snelheid was niet verkeerd in VT2, maar we hebben daarin wat terrein verloren ten opzichte van Red Bull.”

Wat niet helpt bij het vinden van een goede setup, zegt Hamilton, is het ruwe asfalt. Tel er de hoge temperaturen in Austin bij op, en ‘de bandenslijtage is ook hoger dan voorheen’. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas wijst bij Sky Sports naar dezelfde twee factoren waarom het Circuit of the Americas ‘niet de makkelijkste baan is’ qua setup.

Gridstraf Bottas

Bottas was in VT1 overigens het snelst. In de tweede training was hij vierde. Bottas zal zondag in elk geval niet vanuit de top vijf beginnen. De Fin heeft alweer een motor moeten wisselen – hij is aan zijn zesde toe – en krijgt daar een gridstraf van vijf plekken voor.

“Dat zijn in elk geval minder plekken straf dan normaal”, kan hij er haast om lachen, maar: “het is natuurlijk jammer weer een penalty te hebben.” Toch kan hij nog zeker een goede race hebben, denkt hij. “Daarom hebben we ons in de tweede training ook op de race pace gericht.”

“We hebben nog wel werk te doen met de setup”, haalt hij net als Hamilton aan. “In de tweede training hebben we een stapje teruggezet vergeleken met onze rivalen”, herhaalt hij ook dat. Zaak voor Bottas is nu, stelt hij, om te zorgen dat hij een auto heeft waarmee hij door het verkeer kan komen. “Dan kan ik nog om het podium of de zege vechten.”