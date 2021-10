Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat Lewis Hamilton dit jaar nog een keer een motor moet wisselen, met een kostbare gridstraf tot gevolg. Volgens Wolff zijn de motorproblemen bij Mercedes zorgelijk en is het balanceren tussen betrouwbaarheid en performance.

Dat zegt Wolff in Austin, waar Mercedes alweer een motor heeft gewisseld bij Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin is inmiddels al aan zijn zesde exemplaar toe, terwijl er slechts drie zijn toegestaan. Hij dient in Austin al voor de derde keer sinds de zomerstop een gridstraf in te lossen. Hamilton wisselde een race geleden, in Turkije, een motor en incasseerde daar zijn eerste gridstraf van het jaar.

Dat Mercedes zorgen om de betrouwbaarheid heeft, mag dus geen geheim zijn. Die zorgen, zegt Wolff, zijn er ook nog steeds. “Het is uiteraard zorgelijk. Wat er met de motoren is, kan ik niet zeggen, om redenen die je wel kan raden.” Wat Wolff verder moet toegeven? “Dat we de problemen nog niet volledig begrijpen. Al zijn we, denk ik, wel weer wat dichter bij een oplossing.”

Haalt Hamilton het?

Met Bottas die aan zijn zesde Mercedes-motor toe is, rijst de vraag of Hamilton het met zijn vierde exemplaar gaat redden of nog een motorwissel nodig heeft. “Geen idee, maar die kans is er natuurlijk wel”, erkent hij. “Het is lastig in te schatten.” De belangrijkste vraag waar Mercedes namelijk mee worstelt? “Doe je uit voorzorg nog een motorwissel en neem je de gridstraf voor lief, of wil je zo doorgaan met het risico dat je uitvalt en punten verliest.”

Betrouwbaarheid cruciaal

Hoewel Wolff denkt dat de titelstrijd pas tijdens de finalerace in Abu Dhabi wordt beslist, benadrukt hij dat uitvalbeurten zeer zwaarwegend kunnen zijn. “Het gaat nu heen en weer en de WK-leiding wisselt om en om. Uitvalbeurten en fouten kunnen dus beslissend zijn. Die zijn lastig goed te maken, want je kunt daar veel punten door verliezen.”

Vandaar, zo komt de Mercedes-teambaas terug bij de motoren, zijn de problemen zorgwekkend. “We hadden uiteraard gehoopt minder motorwissels te hoeven doen en minder gridstraffen te incasseren. Onze klanten Aston Martin en McLaren lijken op dat vlak meer geluk te hebben. Wij zitten echt in de hoek waar de klappen vallen. We proberen echter een zo goed mogelijke job te doen onder deze omstandigheden.”

