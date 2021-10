Red Bull Racing is niet van plan zich neer te leggen bij de beslissing van de FIA om het onderzoek te staken naar het plotseling toegenomen motorvermogen van Mercedes.

De twee teams Red Bull en Mercedes zijn dit seizoen in een verbeten duel om de wereldtitel verwikkeld, een duel dat niet alleen op het circuit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en hun secondanten Sergio Pérez en Valtteri Bottas wordt uitgevochten, maar ook op allerlei fronten achter de schermen. Over en weer worden verwijten geuit over de al dan niet sportieve strijd op de baan, maar ook over de naleving van het technisch en sportief reglement. Eerder dit jaar moest Red Bull de flexibele achtervleugel al aanpassen omdat die niet reglementair zou zijn. Red Bull reageerde met de beschuldiging dat Mercedes de laatste paar maanden – sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië – een flinke hoeveelheid meer vermogen heeft gevonden. Een onderzoek van de FIA leverde echter geen zaken op die het daglicht niet kunnen verdragen en dus is dat dossier gesloten.

Tenminste, daar leek het op. Vorige week liet Red Bull-teambaas Christian Horner al aan FORMULE 1 Magazine weten dat Mercedes er ook in Turkije flink op vooruit was gegaan. “Zij hebben qua topsnelheid een flinke stap voorwaarts gemaakt, eerder konden we ze met kleinere vleugels bijhouden. Maar nu komen we niet in de buurt. Zij zijn soms op meetpunten 15 tot 20 kilometer per uur sneller, dat is meer dan dat je wint met DRS.” Volgens Auto. Motor und Sport is Red Bull dan ook niet van plan de zaak te laten rusten en wil het de zaak opnieuw aanhangig maken bij de FIA.

Lees ook: Horner verrast door topsnelheid Mercedes: ‘Veel sneller ondanks grotere achtervleugel’

Overigens is het maar de vraag of Mercedes echt iets illegaals doet. Volgens teambaas Toto Wolff is er een logische verklaring voor het feit dat zijn team op het moment een sterkere auto heeft dan Red Bull. “We begrijpen onze auto beter onder de regels die ons aan het begin van het jaar nog problemen opleverden. De auto heeft meer snelheid dan in het voorjaar en de zomer omdat we ‘m anders afstellen.”

Ook zou Mercedes de krachtbron minder knijpen. In het verleden hoefde het team nooit het volle potentieel van de hybride aandrijving te gebruiken, maar nu ook de klantenteams Williams en McLaren een stuk sneller lijken te zijn, bestaat het vermoeden dat Mercedes eenvoudig meer vermogen vrijgeeft. Dat extra vermogen zou echter ten koste kunnen gaan van de betrouwbaarheid van de motor en dat zou dan weer verklaren waarom Hamilton en Bottas in de laatste races hun krachtbronnen moesten wisselen.

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.