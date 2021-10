Sergio Pérez heeft de snelste tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mexicaanse coureur van Red Bull klokte 1.34.946 en was daarmee twee tienden sneller dan Lando Norris die op de tweede plaats eindigde. Lewis Hamilton klokte de derde tijd, Max Verstappen kwam niet verder dan P8.

De sessie onder een stralende zon en bij 29 graden begon met wat proefstartjes van onder andere Esteban Ocon. Terwijl iedereen zich opmaakte om naar buiten te gaan, bleef George Russell lang binnen. Ongetwijfeld omdat hij dit weekend een nieuwe krachtbron krijgt en zijn team zeker wilde zijn dat alles in orde was. Lando Norris dook na zijn installatieronde weer snel naar binnen omdat er iets in zijn cockpit loszat.

Lees ook: Wolff: ‘Motorproblemen Mercedes zijn zorgelijk, verdere straffen niet uitgesloten’

Valtteri Bottas was de eerste die een snelle tijd noteerde: 1.35.887. Sergio Pérez volgde direct met een tijd die slechts vier duizendsten langzamer was. Daarachter klokten Lewis Hamilton en Max Verstappen vrijwel dezelfde tijd. Niet veel later scherpte Bottas de snelste tijd verder aan naar 1.35.764, maar vervolgens was het Pérez die naar een 1.35.716 ging. Hamilton kwam niet veel later tot een 1.34, maar die tijd werd hem afgenomen omdat hij in bocht 19 even buiten de baan was gegaan.

Akkefietje Verstappen – Hamilton

Het meest opmerkelijke moment van de sessie vond na een minuut of twaalf plaats en had als hoofdrolspelers Verstappen en Hamilton. De twee titelrivalen kwamen naast elkaar de laatste bocht uit en het rechte stuk op. Geen van beiden wist van wijken en wat volgde was een korte dragrace naar bocht 1. De Nederlander was daar niet blij mee en liet dat in woord (“stupid idiot”) en gebaar (een klassieke middelvinger) weten ook.

Verstappen heeft last van verkeer

Nadat de meeste coureurs in de tweede helft van de training over waren gestapt op de zachte banden, gingen de rondetijden verder naar beneden met een nieuwe snelste tijd voor Pérez: 1.34.946. De Mexicaan werd op twee en drie tienden gevolgd door Norris en Hamilton. De enige die niet tot een snelle ronde kwam was Verstappen. De Nederlander klaagde over de boordradio dat het team hem midden in het verkeer naar buiten had gestuurd en besloot weer naar binnen te komen: “Ik ben er klaar mee. Laten we ons richten op de long runs”, was het korte commentaar van de Nederlander

Lees ook: Marko: ‘Red Bull heeft antwoord gevonden op snelheid Mercedes’

Tegen het einde van de sessie kwam Ocon nog even over de boordradio omdat hij in de bochten iets tegen zijn been voelde klapperen. Hij kreeg te horen dat het niets ernstigs was en door kon rijden. Teamgenoot Fernando Alonso zorgde bij het sluiten van de markt nog even voor een gele vlag door de muur te kussen, maar echt serieus was dat niet en dus werd de sessie betrekkelijk incidentenvrij afgevlagd.

De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat zaterdag verder. De derde vrije training begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en om 23.00 uur start de kwalificatie. De race is zondag om 21.00 uur.

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van de Verenigde Staten