Een galavoorstelling in Austin heeft Charles Leclerc aan zijn derde zege van het seizoen geholpen. De Ferrari-coureur rijdt bij de GP van de Verenigde Staten na een geweldige start in één streep naar de winst, gevolgd door zijn teamgenoot Carlos Sainz. In de slotfase stelen Max Verstappen en Lando Norris de show met adembenemende duels op het scherp van de snede om plek drie. Norris krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor zijn inhaalactie in de slotfase. Daardoor trekt uiteindelijk Verstappen aan het langste eind en loopt daardoor in de WK-strijd drie punten uit op zijn Britse rivaal.

Hierbij, de GP van de Verenigde Staten in vogelvlucht:

RONDE 1/56: Max Verstappen begint vanaf P2 aan de race, met rivaal Lando Norris op pole. De Nederlander probeert zijn Britse rivaal uit te remmen bij de eerste bocht naar links. Dat lukt, maar Charles Leclerc profiteert optimaal en grijpt vanaf P4 brutaalweg de leiding. Na de eerste bochten is de volgorde van de top-vijf als volgt: Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris en Piastri.

RONDE 2/56: Verstappen ligt zwaar onder vuur van Carlos Sainz achter hem en moet scherp verdedigen. Zo belandt hij bij een inhaalactie buiten de lijnen van Circuit of the Americas, maar hij behoudt zijn positie. Duidelijk is wel dat hij last heeft van onderstuur. Ondertussen zit leider Leclerc niet meer binnen DRS-bereik.

VIDEO: Megastart Charles Leclerc bij GP van de Verenigde Staten

RONDE 3/56: Wat een openingsfase van de race! Lewis Hamilton beleefde een goede start van de race (van P17 naar P12), maar zijn race eindigt als hij zicht in bocht 19 vergaloppeert en in de grindbak belandt. Opvallend is dat het dezelfde bocht is waar teamgenoot George Russell in de kwalificatie crashte. Het incident met Hamilton zorgt wel meteen voor een safety car. Ondertussen beklaagt Norris zich over de boordradio. Hij meent dat Verstappen bij de start zijn boekje te buiten is gegaan.

Ferrari steelt de show

RONDE 6/56: Bij de hervatting van de race is Verstappen goed wakker en hij blijft in eerste instantie vol in het spoor van leider Leclerc. Duidelijk is wel dat de Ferrari het qua snelheid beter voor elkaar heeft. Achter het duo completeren Sainz, Norris, Piastri, Gasly, Magnussen, Tsunoda,Pérez en Alonso de top-tien.

RONDE 13/56: Leclerc heeft zijn voorsprong op Verstappen inmiddels vergroot naar ruim vijf seconden. Achter de Red Bull-coureur is de marge met Sainz opgelopen tot 1,7 seconden. De Spanjaard heeft over de boordradio gemeld brandstof te ruiken. Guanyu Zhou (Stake) rijdt ondertussen laatste na een onhandige spin in bocht 1.

Lees ook: Max Verstappen negeert ruzie tussen Brown en Horner: ‘Ik kijk liever MotoGP’

RONDE 26/56: Verstappen komt naar binnen voor zijn eerste stop en ruilt de mediums in voor de harde compound. Sainz is enkele ronden eerder al naar binnen geweest en heeft een krachtige undercut geplaatst. Ruim vier seconden achter Sainz komt Verstappen terug op de baan. Charles Leclerc reageert adequaat en komt in ronde 27 meteen naar binnen voor zijn eerste pitstop. De McLarens (Norris nen Piastri) blijven nog even buiten op hun mediums. Beiden gaan voor een één-stopper.

Norris jaagt op Verstappen

RONDE 32/56: En daar komt Norris naar binnen. Na een snelle pitstop komt hij ruim zes seconden achter Verstappen terug op de baan. Een ronde later volgt ook Piastri het voorbeeld van zijn McLaren-teamgenoot. Top-vijf nu: Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris, Piastri.

RONDE 43/56: Norris heeft de achterstand op Verstappen flink ingelopen en zit binnen DRS-afstand. Het gevecht kan beginnen. Achter Norris rijdt Piastri, maar de Australiër kan het tempo niet matchen. Ondertussen rijdt Liam Lawson een geweldige race en hij stevent bij zijn comeback meteen op WK-punten af. Hij rijdt in negende positie.

Tijdstraf voor Norris

RONDE 53/56: Na adembenemende gevechten weet Norris eindelijk Verstappen te verschalken. De McLaren heeft duidelijk meer snelheid, maar Verstappen verdedigde rondenlang met het mes tussen de tanden. Bij de inhaalactie is de vraag of hij hem buiten de baan inhaalt, het woord is aan de wedstrijdleiding. De stewards geven Norris uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden.

RONDE 56/56: Charles Leclerc wordt als winnaar afgevlagd. Het is na Monaco en Monza zijn derde triomf van het seizoen. Max Verstappen komt na Lando Norris over de streep, maar door de tijdstraf eindigt hij uiteindelijk toch op het podium. In het kampioenschap doet Verstappen derhalve goede zaken.

Top-10: Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Pérez, Hülkenberg, Lawson, Colapinto.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!