De Grand Prix van Italië is zondag van start gegaan met negentien in plaats van twintig coureurs. Nico Hülkenberg ontbrak namelijk noodgedwongen bij de start.

Er leek in aanloop naar de race in Monza nog niets aan de hand voor de coureur van Sauber. Maar in de opwarmronde ging het helemaal mis bij Hülkenberg. De auto van de Duitser kampte met problemen, daardoor moest hij de pits in en dat betekende einde wedstrijd voordat die überhaupt was begonnen. Het is de eerste keer dat hij in de Sauber uitvalt.

