McLaren is gediskwalificeerd van de GP van Las Vegas. Na onderzoek door de FIA zijn zowel Lando Norris als Oscar Piastri uit de uitslag geschrapt wegens een overtreding van de technische reglementen. De houten plank onder het chassis – de zogeheten skid block – bleek bij beide auto’s meer dan 9 millimeter te zijn versleten. Racewinnaar Max Verstappen profiteert optimaal van de dubbele diskwalificatie; de Nederlander maakt een gigantische inhaalslag in het WK.

De beslissing volgt op het onderzoek dat FIA-technisch afgevaardigde Jo Bauer had doorgestuurd naar de stewards. Net als bij Lewis Hamilton, die eerder dit jaar na de GP van China voor hetzelfde vergrijp werd gediskwalificeerd, vond de FIA de overtreding duidelijk genoeg om McLaren volledig uit de uitslag te schrappen. Daarmee verliezen Norris en Piastri respectievelijk de tweede en vierde plaats.

De impact op het WK is enorm. Norris, die met zijn tweede plaats in Las Vegas aanvankelijk zijn koppositie leek te verstevigen, verliest 18 punten. De Brit gaat nog wel aan de leiding, maar Max Verstappen – winnaar in de gokstad – zit hem nu écht op de hielen. De Nederlander staat nog maar 24 punten achter zijn titelrivaal en komt bovendien op gelijke hoogte met Oscar Piastri, die eveneens 24 punten achterstand houdt op zijn teamgenoot. In het komende sprintweekend in Qatar en de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn nog maximaal 58 punten te verdienen.

