De eerste keer dat Jeroen Bleekemolen op Daytona’s beroemde banking reed, was hij best een beetje duizelig, maar hield hij het gas tóch vol naar beneden. Inmiddels staat hij volgens zijn eigen telling voor zijn veertiende start in de befaamde 24-uursrace. En alsof dat nog niet genoeg is, deed de Nederlander dit jaar ook nog mee aan een vier uur lange race in het voorprogramma.

In gedachten, vertelt hij, kan hij zich die eerste keer Daytona en die eerste ervaringen nog wel herinneren. “Als je aankomt bij dat stadion”, zo omschrijft hij de enorme tribunes die de kombaan én het binnenterrein voor de 24-uursomloop omvouwen, “dan is dat al niet normaal groot. Dan ben je al meteen onder de indruk”, erkent hij.

Bizar gevoel op de banking

Toen hij vervolgens voor het eerst de pitstraat uit draaide, oogde Daytona al helemaal imposant. Vooral de toch wel steile banking, de hellingsgraad van de kombochten. “Die banking is makkelijk vol gas, maar toen ik de eerste keer de baan op ging, werd ik er toch een beetje duizelig van ofzo. Dat het gewoon gek voelde. Dus ik ging wel vol gas, maar zat toch een beetje met mijn hoofd gedraaid”, lacht hij.

“Het was echter geweldig”, geniet hij er weer van na. “Je hebt altijd een paar grote namen uit de NASCAR en Indycar die meedoen. Ik zat daar echt wel in één keer in een soort snoepwinkel voor een coureur.” Bleekemolen heeft zijn tanden dus ook vaak genoeg in Daytona mogen zetten, maar nog niet écht succes mogen proeven. Althans, niet in de 24-uursrace. “Daarin heb ik nooit echt geluk gehad.”

Podcast: Daytona Special: hype om hypercars, barbecue en banking (Met VD Zande, Bleekemolen en Hartley)

Paddock oversteken

In het voorprogramma, daarentegen, heeft hij de 4-uursrace in de Michelin Pilot Challenge waarin hij dit jaar als tweede finishte, eerder wel een keer gewonnen. Bleekemolen kwam in die race uit voor BGB Porsche met een GT4-bolide. Hij moest deze dagen daarbij geregeld de paddock doorkruisen naar het team van Kelly Moss Riley, waarvoor hij in de 24 Uur van Daytona uitkomt met een Porsche 911 GT3 R.

Bleekemolen hoopt later dit jaar ook ‘wat meer te doen met dit team’, doelt hij op Kelly Moss Riley. “Ik ga daarnaast sowieso in Amerika het hele GT4-kampioenschap rijden, zeven wedstrijden.” Al heeft hij zijn zinnen dus ook nog gezet op meer races ‘een stapje hoger’. “Verder is het nog een beetje zoeken.” In Amerika én Europa. Wat echter helpt: “Je bent erbij, loopt hier rond en ze zien dat je snel bent.”

In de Daytona Special van Paddockpraat vertelt Bleekemolen nog veel meer over het racen op Daytona, priesters, prayers, straaljagers, miljoenen kostende motorhomes en het schoolkampgevoel. Renger van der Zande en Brendon Hartley zijn de andere gasten in de Daytona Special. Luister de podcast hier!

