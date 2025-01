Dankzij Job van Uitert (LMP2-klasse) kreeg de 24 uur van Daytona dit wekeend een Nederlandse winnaar. Soortgelijk succes bleef in de GTP-klasse uit voor Renger van der Zande en Robin Frijns, waar Tijmen van der Helm het dichtste bij het podium kwam. Dat zat er niet in, ook niet voor Nicky Catsburg (GTD Pro) en Indy Dontje (GTD).

Van Uitert eindigde in de #8 auto van Tower Motorsports knap als eerste in de LMP2. Dat deed hij samen met teamgenoten Sébastian Bourdais, John Farano en Sebastian Alvarez. Het viertal kwam als sterkste uit de bus na een spannende laatste paar uur waarin het voorin stuivertje wisselen was. Het is de eerste keer dat Van Uitert in Daytona de winst pakte.

Porsche wint

Bij de GTP’s ging Porsche daarentegen op herhaling. Het team was vorig jaar al de sterkte en streed nu met twee auto’s om de zege. Die ging uiteindelijk naar het drietal Felipe Nasr, Laurens Vanthoor en Nick Tandy. Voor Van der Zande waren de druiven zuur: bij zijn debuut voor Meyer Shank Racing Acura startte hij met zijn team als tweede. Na vier uur, met Indycar-kampioen Alex Palou achter het stuur, kwamen er technische problemen. Die werden opgelost, maar met zo’n dertig ronden achterstand viel er daarna voor Van der Zande en co geen eer meer te behalen: P8 bij de GTP.

In die snelste klasse kon Frijns het met BMW helaas ook niet bolwerken, hij eindigde als zevende. Beste Nederlander in de GTP werd in de 24 uur van Daytona zodoende Tijmen van der Helm, op een zesde plaats. Een podiumplaats of zelfs zege was er andere klassen evenmin voor Nicky Catsburg (zevende bij de GTD Pro) en Indy Dontje (vierde in de GTD).

