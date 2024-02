In de FORMULE 1 Seizoengids (vanaf dinsdag in de winkel of brievenbus) blikken onze columnisten Jeroen Bleekemolen en Robin Frijns per F1-team vooruit op het seizoen 2024. Bij deze via de website alvast een voorproefje van het verhaal. “Max zal de rest weer ver vooruit zijn.”

Het nieuwe seizoen was nog niet eens begonnen, maar de wielen voor 2025 zijn door de verrassende overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari al gaan draaien. Wat doet dat met de dynamiek binnen zowel Mercedes als de Italiaanse renstal? Haalt de Brit überhaupt het einde bij zijn huidige werkgever? En wie gaat de zevenvoudig wereldkampioen aflossen? “Vreemd dat we nu al met 2025 bezig zijn”, stelt Bleekemolen. “Maar dit is hoe tegenwoordig werkt.”

Net als afgelopen seizoen zal Mercedes de misschien wel voornaamste uitdager van Red Bull en Max Verstappen worden. “Wolff en Hamilton zijn winnaars, ik verwacht dat ze ondanks alles sterk zullen terugkomen.” Of het genoeg is Verstappen daadwerkelijk uit te kunnen dagen? Frijns, de nieuwe columnist van FORMULE 1 Magazine, rekent daar niet op.

Bleekemolen en Frijns: ‘Meer spanning’

“Max zal de anderen weer ver vooruit zijn als ik het zo hoor”, denkt de Limburger. “Ik vis zo nu en dan naar wat informatie bij Sébastien Buemi (zijn teamgenoot in de Formule E bij Envision Racing, red), die regelmatig voor Red Bull in de simulator zit. Het schijnt dat ze hier en daar toch iets hebben gevonden.” Bleekemolen: “Het kan bijna niet misgaan.” Overigens denkt hij dat Sergio Pérez opnieuw een moeilijk jaar wacht. “Ik verwacht niet dat Pérez gaat overleven tot het eind van dit jaar”, vult Frijns aan.

De beide coureurs hopen en voorzien ook iets meer spanning. Hoe is Ferrari uit de winterstop gekomen? Wordt de invloed van teambaas Vasseur dit jaar al meer zichtbaar? “Ik verwacht wel het een en ander van Ferrari”, aldus Bleekemolen. “Het team werkt onder leiding van Vasseur veel gestructureerder. Hij krijgt steeds meer grip op het team en daarmee ook de sportieve resultaten.” Frijns zet zijn geld op McLaren. Volgens de Limburger kan de renstal uit Woking ‘de stap zetten om als tweede in het constructeurskampioenschap te eindigen’. Als Piastri Norris kan matchen, staan ze er goed voor.”

Voor de andere zes teams resteert, zo verwachten Bleekemolen en Frijns, een rol achter de top-4. Aston Martin opende vorig jaar ijzersterk, maar viel na een tik op de vingers van de FIA over een te flexibele voorvleugel terug. Toch hoopt Bleekemolen dat de Britse renstal een potente bolide op de baan brengt. “Ik vind het leuk als Alonso erbij zit. Wat een koning is dat. Ik snap niet hoe hij het op die leeftijd volhoudt. Hij is gemotiveerd en fris.”

Van Alpine (‘wat gebeurt daar toch allemaal?’) en Stake (‘ik betwijfel of Audi in 2026 daadwerkelijk instapt’) wordt weinig spannends verwacht. Bleekemolen en Frijns zijn wel benieuwd wie Pérez eventueel gaat opvolgen als hij niet optimaal presteert. Volgens Frijns wil Red Bull ‘Daniel Ricciardo dolgraag terug hebben’. Als Pérez het verprutst, ‘gaan we in de zomer een switch zien’, denkt Frijns.

De volledige preview met een uitgebreide vooruitblik van Bleekemolen en Frijns per team lees je in onze FORMULE 1 Seizoengids 2024! Daarin ook allerlei andere voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of in de brievenbus, of bestel hieronder alvast (met gratis verzending in Nederland!)