Na zijn tweede plaats in Zandvoort en de zege in Monza reist Max Verstappen met vertrouwen af naar Bakoe. De grote vraag: kan de regerend wereldkampioen zijn lijn doortrekken op het stratencircuit in Azerbeidzjan?

“Het is eigenlijk gewoon niet te voorspellen,” zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Bakoe heeft natuurlijk het lange rechte stuk en dat heeft Monza ook, dus ergens kun je het wel vergelijken. Aan de andere kant zijn er op dit circuit ook heel veel langzame bochten en daar is Red Bull zeker niet goed genoeg. Dus ik denk wel dat hij het een stuk moeilijker heeft. Maar Verstappen was in Monza zóveel beter dat je je ook kunt afvragen of hij misschien in de kwalificatie toch een of ander gek rondje neerzet. Dan staat hij er ineens weer, en weet hij alles naar zich toe te trekken.”

De hernieuwde vorm van Verstappen kan ook gevolgen hebben voor de titelstrijd, waar McLaren-teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri nog altijd de hoofdrol spelen. Verslaggever Frank Woestenburg verwacht dat een zege van Verstappen in Bakoe de druk binnen McLaren verder opvoert. “Stel dat Max in Bakoe wint, dan zal de spanning bij McLaren wel toenemen. Niet dat ze meteen bang zijn om het kampioenschap te verliezen, maar je voelt toch altijd wel bij McLaren een zekere vrees voor Verstappen. En dat kan natuurlijk van invloed zijn op de titelstrijd tussen Norris en Piastri.”

Bleekemolen sluit zich daarbij aan, maar houdt een slag om de arm. “Het zou wel bizar zijn als ze het bij Red Bull nu weten om te draaien. Vorig jaar was dat juist andersom en liep het ineens niet meer. Maar of dat zo is moeten we afwachten.”

