Max Verstappen haalde afgelopen weekend op de Nordschleife zijn GT3-licentie, waarmee de weg openligt naar deelname aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. “Dat wordt een gekkenhuis”, zegt coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Bleekemolen, zelf ook actief op de Nordschleife afgelopen weekend, zag met eigen ogen wat de komst van Verstappen teweegbracht. “Die NLS-races worden normaal gesproken al goed bezocht, want het is heel open. Je mag als toeschouwer gewoon de grid oplopen. Maar nu stonden er rondom de pitbox van Verstappen duizenden mensen de hele dag te wachten, alleen maar om één foto te kunnen maken. Het was echt bizar. Op de grid moesten ze zelfs mensen aan de kant duwen om die auto überhaupt op zijn plek te krijgen.”

Als dit de impact is bij een relatief kleine NLS-race, wat gaat er dan gebeuren tijdens de 24 uur van de Nürburgring? Verstappen heeft serieuze plannen om in 2026 aan de start te staan van de befaamde uithoudingsklassieker. Kaarten kosten rond de 70 euro, een fractie van een F1-ticket, waardoor een nieuw publiek zomaar kan toestromen.

‘Complete dorpen’

“Het is een fantastisch evenement. Ik heb hem zelf iets van twaalf keer gedaan”, vertelt Bleekemolen. “Het is gewoon één groot feest. Naast de baan worden complete dorpen gebouwd met oude bankstellen en stellages om beter te kunnen kijken. Als Max daar gaat rijden, en dat is gewoon het plan, dan wordt het een gekkenhuis. Normaal gesproken komen er zo’n 250.000 mensen, maar dit gaat over de 300.000 heen. Dan verslaan ze Le Mans qua bezoekersaantallen.”

Dat de race midden in het F1-seizoen valt, zal volgens Bleekemolen geen invloed hebben op de inzet van Verstappen. “Nee, die neemt de risico’s. En de 24 uur op de Nürburgring is een race waar je risico’s móet nemen, want er is geen safetycar. De baan is te lang. Als er iets gebeurt en een vangrail moet worden gemaakt, krijg je een stuk waar je 60 moet rijden. Maar alles wat je wint is gewonnen, ook in het verkeer. Er rijdt bijvoorbeeld ieder jaar ook een langzame Dacia mee. En dat in de nacht, in de mist, in de regen. Je ziet bijna niets. Dus daar moet je zo snel mogelijk voorbij. Drie seconden verloren is drie seconden verloren. De Nürburgring is all-in en het is echt gekkenwerk.”

