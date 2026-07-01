George Russell schreef de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam, maar in de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat gaat de aandacht juist naar zijn teamgenoot. “Antonelli was ontketend,” zegt coureur-analist Jeroen Bleekemolen, die met verbazing terugkijkt op de prestaties van de jonge Mercedes-rijder.

Waar de uitslag Russell als winnaar toont, vertelt de data volgens Bleekemolen een ander verhaal. Hij wijst op de rondetijden die na de race naar boven komen: Antonelli bleek gemiddeld een halve seconde per ronde sneller dan zijn ervaren teamgenoot.”Die statistieken en rondetijden krijgt Russell ook te zien na de wedstrijd,” aldus Bleekemolen. “En dat verschil is niet weinig in dezelfde auto.”

Ook buiten de racesituatie ziet de analist het gat groeien. In de long runs tijdens de vrije trainingen was Antonelli volgens hem structureel de betere en snellere coureur, een patroon dat zich raceweekend na raceweekend lijkt te herhalen. Het maakt indruk op Bleekemolen, die inmiddels een uitgesproken mening heeft over de titelstrijd. “Ik ben misschien nog wel meer fan van Antonelli geworden dan dat ik al was,” bekent hij in de podcast. Zijn conclusie is helder: tenzij het betrouwbaarheidsvraagstuk roet in het eten gooit, ligt de wereldtitel binnen handbereik van de jonge Italiaan. “Wie de wereldkampioen gaat worden, tenzij zijn motor tien keer ploft, maar het wordt gewoon Antonelli.”

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