Over een week staat de Grand Prix van Monaco op het programma. In de podcast Formule 1 Paddockpraat namen we met Michael Bleekemolen, alias de Nederlandse Mister Monaco, het circuit onder de loep.

“Het is fantastisch om te rijden in Monaco, daar kan niets tegenop”, sprak Bleekemolen met sprankelende ogen. “Ik heb het als het mooiste circuit ooit ervaren. Het is zo speciaal. Je raakt soms heel licht de vangrails aan, zeker bij het casino. Dan weet je dat je goed zit, dat je de laatste honderdste eruit haalt. Op een ander circuit kun je wel even met een wiel naast de baan komen, daar is het dodelijk.”

Liever pole position dan de overwinning

“De kwalificatie is zwaarder dan drie races. Het is raar, want je stopt zelfs een paar keer voor nieuwe banden. Je hebt maar een half uurtje en je rijdt helemaal niet veel rondjes. Maar één zo’n rondje in de kwalificatie is zo vreselijk zwaar. Ik betrap mezelf erop dat ik daar zó geconcentreerd was”, vervolgde hij. “Op een ander circuit dwalen je gedachten tijdens een ronde wel eens af. Daar kan dat niet. Ik was daar altijd overmatig geconcentreerd. Je bent echt alleen maar op die vangrail aan het letten. Ik probeerde ook altijd te mikken dat ik hem raakte. Dat klinkt heel raar, maar ik was trots op mezelf als er een paar hele lichte streepjes zaten.”

Zijn mooiste herinneringen zijn dan ook niet eens van de races waarbij hij in het Prinsdom op het podium heeft gestaan. “Ik heb daar een keer op pole gestaan en dat vind ik eigenlijk leuker dan de race winnen. Je hebt daar maar zo weinig rijtijd, dan focus je je in de kwalificatie op dat ene rondje. Dat is zo vreselijk zwaar, dat is echt genieten.”

Luister de podcast terug op Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube of via onderstaande player.



