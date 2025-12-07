De Grand Prix van Abu Dhabi belooft vandaag een clash van strategieën te worden in plaats van een clash op de baan. Met drie coureurs die nog kampioen kunnen worden, verandert de dynamiek compleet ten opzichte van eerdere titanengevechten in de Formule 1. “Max heeft maar één kans”, zegt coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Het interesseert hem helemaal niet of hij die wedstrijd gaat winnen.”

De situatie is helder maar ook complex. Verstappen start vanaf pole, Norris als tweede en Piastri als derde. Voor Norris is een podiumplaats voldoende voor de titel, ongeacht waar de rest finisht. Een herhaling van beruchte crashes tussen kampioenschapskandidaten, zoals destijds met Schumacher en Hill of Senna en Prost, heeft volgens Bleekemolen in dit geval een weinig zin.

“Dat is het leuke van de dynamiek met drie rijders die kampioen kunnen worden”, legt Bleekemolen uit. “Als Lando Max eraf rost, dan kan zomaar Piastri op kop komen te liggen en wordt hij kampioen. Kortom: Lando kan het zich niet permitteren om eraf te gaan, en Max kan dat dus ook niet.” Voor Red Bull en Verstappen ligt er daarom een strategische puzzel. De mindset moet volgens Bleekemolen niet zijn om de race te winnen, maar om de 12 punten in te lopen die Norris voorstaat. “Dan kun je het grijze gebied gaan opzoeken”, stelt hij.

Ander in een fout dwingen

Verslaggever Gerard Bos schetst scenario’s waarbij Verstappen zich bewust vanaf de leiding laat terugzakken. “Stel dat Max met 10 seconden voorsprong op kop ligt met Norris achter zich op P2, dan wordt hij geen kampioen. Dus dan ga je jezelf laten terugzakken waardoor Norris in duel moet komen, of dat je de coureurs daarachter probeert ertussen te laten komen. En dan is het hopen op een fout bij Norris.”

Bleekemolen gaat nog een stap verder en noemt het opofferen van teamgenoot Yuki Tsunoda als mogelijkheid. “Haal hem al na vijf ronden naar binnen en gooi de zachte band erop. Hopelijk heeft hij vrije lucht en rijdt hij vervolgens virtueel naar de leiding wanneer de rest naar binnen moet voor een stop. Vervolgens kan hij de boel wat gaan ophouden.”

Kortom: het belooft een fascinerend strategisch schaakspel te worden op het Yas Marina Circuit. De Grand Prix van Abu Dhabi start vanmiddag om 14.00 Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.