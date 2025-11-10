Gabriel Bortoleto beleefde in São Paulo niet de thuisrace waarop hij had gehoopt. Een zware crash in de sprintrace, gevolgd door een tweede crash in de Grand Prix, maakte het weekend zwaar voor de 21-jarige Braziliaan. Na afloop bedankte Bortoleto de Braziliaanse fans, ondanks het teleurstellende resultaat.

Bortoleto kende in zijn thuisland een weekend om snel te vergeten. De Braziliaan had een lastige Grand Prix van São Paulo en viel vroeg uit na een botsing met Lance Stroll in de openingsfase van de race. “Het was een zwaar weekend. Ik ben erg teleurgesteld, want het is mijn thuisrace en je verwacht altijd een goed resultaat, of in ieder geval een fatsoenlijke race. Dit is denk ik een van de zwaarste weekenden uit mijn hele carrière, vooral omdat ik mijn fans, mijn familie en mijn team hier zie – voor hen betekent dit ook ontzettend veel”, vertelde hij na afloop.

De sprintrace verliep voor Bortoleto eveneens slecht. In de laatste ronde, terwijl hij Alexander Albon wilde passeren, verloor hij de controle over zijn Sauber en belandde tegen de bandenstapel. De crash was bovendien een van de zwaarste uit zijn carrière. “Ik had een mijn grootste ongelukken tot nu toe, waarschijnlijk de grootste. Daarna kon ik in de Grand Prix geen enkele ronde meer rijden, terwijl ik een goede start had. Tot dat moment was ik al twee posities gestegen en ik wilde voor de derde gaan toen ik contact had met Lance. Ik wil gewoon vooruitkijken en me focussen op de volgende race”, zei Bortoleto.

Bortoleto dankbaar voor thuispubliek

Ondanks het teleurstellende resultaat voelde Bortoleto zich gesteund door zijn fans. “Ook tijdens de zwaarste momenten van dit weekend waren ze er voor mij: ze steunden me, juichten, riepen mijn naam. Daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken. Het is ongelooflijk om te zien hoe blij mijn land wordt en dat mensen er zo voor je zijn. Ik hoop dat ik ze snel trots kan maken, want weekends zoals deze maakt niemand blij.”

