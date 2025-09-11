Hoe is de vriendschap tussen Max Verstappen en Gabriel Bortoleto voor de Braziliaanse rookie zelf? De Sauber-coureur doet er een boekje over open, en beantwoordt meteen de vraag hoe een potentiële titelstrijd tussen de twee zou uitpakken. ‘Ik denk niet dat we zo vaak meer samen zouden trainen’, concludeert Bortoleto.

Gabriel Bortoleto is halverwege zijn eerste jaar in de Formule 1, en heeft het momentum aan zijn zijde. De Braziliaan scoorde punten in vier van de laatste zes races, met als beste resultaat een zesde plek in Hongarije. Bortoleto krijgt bij zijn debuutseizoen hulp en advies van onder meer viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De twee raakten bevriend dankzij een gedeelde passie voor het simracen.

LEES OOK: Bortoleto sprakeloos na zege Verstappen op Monza: ‘Wat een kerel’

Bortoleto vertelt in de Beyond the Grid-podcast wat hij waardeert aan de Nederlander. “Hij is recht voor zijn raap, niet nep. Hij is volledig zonder façade”, aldus de rookie. “Hoe hij voor de camera’s is, zo is hij ook daarbuiten. Misschien zien mensen niet altijd de goede kant van hem, omdat hij zo direct is dat mensen hem soms wat als een schurk neerzetten. Maar hij is niet echt zo. Hij heeft een heel goed hart, helpt mensen en ook mij. Hij is gewoon wie hij is.”

Titelstrijd

De vriendschap tussen Bortoleto en Verstappen ontstond al in 2023, toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Toch verwacht de Sauber-coureur dat de relatie met Verstappen wel zal veranderen, mocht Bortoleto in de toekomst meedoen om de wereldtitels. “Max zal me dan geen tips meer geven, wanneer we in een gevecht om de titel belanden”, denkt de Braziliaan. “Maar dat is natuurlijk normaal. Ik denk dat we nog steeds respectvol naar elkaar zouden zijn, maar ik denk niet dat we zo vaak meer met elkaar zouden trainen.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.