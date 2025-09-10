Gabriel Bortoleto stond met zijn mond vol tanden toen hij na de GP Italië hoorde van de zege van goede vriend Max Verstappen. De Braziliaan sprak al vaker zijn bewondering uit voor de Nederlander, maar zag de overwinning op Monza van de Red Bull-coureur ook niet aankomen: ‘Dat is echt waanzinnig, man’, klonk het bij de Sauber-coureur over de boordradio.

Max Verstappen zorgde voor verbazing alom met zijn indrukwekkende race op Monza. De Nederlander reed daar een ruime negentien seconden eerder over de finishlijn dan tweede plaats Lando Norris, en pakte zo zijn derde overwinning van het jaar. Ook goede vriend Gabriel Bortoleto, die Verstappen inmiddels goed kent dankzij het samen simracen, was verbaasd over de dominantie van de Nederlander in Italië.

“Holy shit, Max heeft gewonnen?”, vroeg de Braziliaan meteen na de race over de boordradio. “Ja, man, ik dacht dat je dat op tv had gezien”, antwoordde zijn race-ingenieur Jose Manuel Lopez. “Max, Lando, Oscar op het podium. Leclerc op de vierde plek.” Bortoleto kon het nieuws van zijn race-ingenieur amper geloven: “Dat is echt waanzinnig, man. Wauw, deze kerel!”.

‘Max heeft een goed hart’

Bortoleto deed eerder al eens een boekje open over zijn vriendschap met de wereldkampioen. De twee leerden elkaar goed kennen door hun gedeelde passie voor het simracen. Ook tijdens een recente aflevering van de Beyond The Grid-podcast spreekt de jonge coureur zijn bewondering uit voor Verstappen. “Hij is recht voor zijn raap, niet nep. Hij is volledig zonder façade”, vertelt Bortoleto. “Hoe hij voor de camera’s is, is hij ook daarbuiten. Misschien zien mensen niet altijd de goede kant van hem, omdat hij zo direct is dat mensen hem soms wat als een schurk neerzetten. Maar hij is niet echt zo. Hij heeft een heel goed hart, helpt mensen en ook mij. Hij is gewoon wie hij is.”

