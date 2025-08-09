Gabriel Bortoleto rijdt nog maar een kleine zes maanden officieel rond in de Formule 1, maar is inmiddels al goed bevriend met twee wereldkampioenen. De Braziliaan onthult hoe Fernando Alonso al tijdens zijn Formule 3-dagen de rookie onder zijn hoede nam, en hoe zijn vriendschap met Max Verstappen is ontstaan uit een gedeelde passie voor het simracen.

Gabriel Bortoleto rijdt dit jaar voor het eerst in de koningsklasse en stond aan de start als de rookie met de minste Formule 1-ervaring. De Braziliaan had nog maar een heel even achter het stuur van een Formule 1-auto gezeten – tijdens een halve testdag met McLaren – voordat hij tijdens de post-season test in Abu Dhabi vorig jaar al officieel Sauber-coureur was. Gelukkig kon de rookie bouwen op advies van zowel Fernando Alonso als Max Verstappen.

Alonso nam in 2022 Bortoleto onder zijn vleugel, toen hij de Braziliaan contracteerde bij zijn managementbureau A14. “Dat was een belangrijke stap”, blikt Bortoleto terug, tegen Motorsport.com. “Ik begon dat jaar in de Formule 3, en racete daarmee voor het eerst tijdens Formule 1-weekenden. Ik realiseerde me dat alle teams zouden meekijken, dus ik vroeg Fernando vaak om advies. Je zou denken dat iemand als Fernando te druk zou zijn, maar hij maakte altijd tijd voor me vrij. Hij offerde soms zelfs zijn pauzes op. Zijn bereidheid om te helpen is zeer bewonderenswaardig.”

Simracen met Verstappen

De Spanjaard was echter niet de enige wereldkampioen die Bortoleto al vroeg op weg hielp op zijn pad naar de Formule 1. De Braziliaan raakte ook al snel bevriend met Max Verstappen. “Er ontstond een vriendschap dankzij onze gedeelde passie voor virtueel racen en simulators”, aldus Bortoleto. “We zijn begin 2023 begonnen. Ik zat toen nog in mijn eerste F3-seizoen en Max heeft me veel geholpen met de simulator. Hij gaf me tips voor wat ik kon proberen, welke veranderingen ik kon aanbrengen. We ontmoeten elkaar online, hij bij hem thuis en ik bij mij thuis. We spelen en bespreken van alles en nog wat.”

