Een feilloze Max Verstappen won zondag de GP van Italië. Na een relatief lange periode zonder overwinningen klom de Nederlander op Monza weer naar de bovenste trede van het podium. De viervoudig wereldkampioen bouwde, na een kort duel met rivaal Lando Norris, een voorsprong op van meer dan negentien seconden. Mercedes-coureur George Russell, die als vijfde over de streep kwam, stond voor een raadsel na deze overtuigende zege van Verstappen.

Max Verstappen en Red Bull zorgden in Monza voor een opvallende ommekeer. Vóór de zomerstop eindigde de Nederlander in Hongarije op een teleurstellende negende plaats, ver achter de andere topteams. Tijdens de Italiaanse GP van 2024 kende Red Bull bovendien een dramatisch weekend, waarna Verstappen zijn auto omschreef als ‘een monster’. Tegenover Sky Sports uitte George Russell zijn ongeloof over het laatste optreden van Verstappen.

‘Zege Verstappen behoorlijk indrukwekkend’

“We kunnen wel stellen dat de Formule 1 een beetje een rare sport blijft”, aldus de Britse Mercedes-coureur. “Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe Verstappen een achterstand van veertig seconden kan hebben in Bahrein en dan hier en in Imola met twintig seconden voorsprong wint. Dat is behoorlijk indrukwekkend.” Russell is benieuwd hoe de komende races gaan uitpakken nu Verstappen weer meedoet om de winst. “Ik weet niet wat er in de komende races gaat gebeuren”, vervolgde hij. “Natuurlijk hoop ik dat wij vaker om podiumplaatsen kunnen strijden, maar Ferrari heeft inmiddels ook een kleine stap gezet. Dat maakt het niet eenvoudig.”

Russell denkt bovendien dat hij zich beter had kunnen kwalificeren als hij zijn snelle rondjes op de mediumbanden had gereden. Mercedes negeerde echter zijn verzoek om de gele rubbers onder de auto te schroeven. “Ik had er vertrouwen in dat ik me vóór de Ferrari’s had kunnen plaatsen”, lichtte Russell toe. “Waarschijnlijk had ik in ieder geval één plek hoger kunnen eindigen. Maar in de race had ik sowieso weinig uit kunnen halen. P5 is gewoon waar we nu staan.”

