Max Verstappen won zondag op onnavolgbare wijze de GP van Italië. De Nederlander moest relatief lang wachten op zijn derde zege van het seizoen, maar op de Temple of Speed stond er duidelijk geen maat op de 27-jarige Red Bull-coureur. Ook de internationale media buigen voor het optreden van Verstappen, die vanaf poleposition koelbloedig afrekende met zijn rivalen. In het hol van de leeuw – het thuis van Ferrari – kroonde een ‘magische’ Max zich tot koning.

Bij de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport hadden ze uiteraard gehoopt op een Ferrari-zege, maar de rode bolides van Charles Leclerc en Lewis Hamilton speelden dit weekend een bijrol. Derhalve gaat alle aandacht uit naar de overwinning van de Nederlander. ‘Verstappen koning van Monza’, koppen de Italianen. “Als Monza een magisch circuit is, dan is hij Harry Potter; alleen een tovenaar had het voor elkaar kunnen krijgen om de voorspellingen te verdraaien en Ferrari en McLaren te verslaan”, luidt het oordeel. “Zowel in de kwalificatie als in de race. Hij is de enige in dit Formule 1-tijdperk die de grenzen van zijn auto verlegt – hij rijdt voorbij de limieten van de auto. Hij kan zijn titelreeks weliswaar niet prolongeren, maar iedereen weet dat hij in 2025 nog steeds de nummer één is.”

Ruzie met Norris

Onze oosterburen richten zich vooral op de strijd tussen Lando Norris en Verstappen, die het in de openingsfase van de race met elkaar aan de stok kregen. “Norris maakt Verstappen uit voor idioot”, kopt BILD. “Brutale Monza-show van de Nederlander”, verduidelijkt de ondertitel. Ook dit medium loofde het optreden en de uiteindelijke zege van Verstappen: “Mamma Mia, deze race was er een voor de fijnproevers! Verstappen is sneller dan de hele Formule 1 en kroont zich tot koning van Monza.” Een beknopte samenvatting van de race? “Ruzie, drama en een lachende Nederlander”, oordeelt BILD.

Net als La Gazzetta vindt het Spaanse Marca Verstappen nog altijd de beste coureur in de Formule 1. “De grootste kenners van de sport zeggen dat er drie soorten circuits op de kalender staan – Monaco, Monza en de rest”, aldus de Spaanse redacteur van dienst. De Italiaanse GP is historisch en bijzonder, en Max Verstappen vierde er een monumentale zege. Na de kwalificatie had hij die ook dubbel en dwars verdiend; hij vestigde een nieuw baanrecord en sloeg daarna hard toe in de race. Hij zal de titel niet winnen, maar iedereen is het erover eens dat hij de beste coureur van dit moment is.”

