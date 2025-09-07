Na elke Grand Prix presenteren we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Verslaggevers Bas Holtkamp en Gwen Kleverlaan praten je bij vanuit Monza!
RaceReport GP Italië: Verstappen schittert in Monza, McLaren worstelt
Gerelateerd nieuws
Podcast
‘Verstappen fenomenaal in Monza, maar zou plek nooit afstaan’ | Paddockpraat Update
07 september 2025 20:26 - GP Italië
Verstappen lovend over aanpak Mekies: ‘Ik ben nu geen passagier meer in de auto’
07 september 2025 18:27 - GP Italië
Ook Wolff prijst Verstappen: ‘Max liet de rest er belachelijk uitzien’
07 september 2025 18:06 - GP Italië