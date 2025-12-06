Andrea Kimi Antonelli botste in de pitstraat tegen Yuki Tsunoda. De Mercedes van Antonelli schoof tegen de zijkant van de Red Bull nadat hij werd weggestuurd in het pad van de Japanner. Door de botsing liep de sidepod en de vloer van Tsunoda’s RB21 schade op. Ook de voorvleugel van Antonelli’s W16 raakte beschadigd. Het incident wordt momenteel door de stewards onderzocht.

Bekijk het incident hier:

