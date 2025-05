Het was een van de meest heroïsche tweede plaatsen uit de Formule 1-historie: Thierry Boutsen die in 1985 met zijn Arrows over de finish strompelde tijdens de Grand Prix van San Marino. Door een tekort aan brandstof viel zijn wagen in Imola stil in de laatste meters van de race, maar Boutsen weigerde op te geven en duwde zijn auto zelf over de streep – goed voor P2 achter Elio de Angelis.

In de slotfase van de race begon het brandstofverbruik een steeds grotere rol te spelen. De een na de andere coureur viel stil, en ook Boutsen raakte door zijn benzine heen. De Belg sprong uit zijn cockpit en begon zijn auto zélf richting de finishlijn te duwen. Het leverde hem niet alleen een tweede plaats op, maar ook eeuwige bewondering bij fans.

Vandaag, 40 jaar later, keert de Boutsen (67) terug naar Imola. Op dezelfde plek, met dezelfde Arrows A8, duwt hij opnieuw zijn wagen over de finishlijn – dit keer uit vrije wil, om dat bijzondere moment uit zijn carrière te herdenken. Wil je meer weten over dit historische moment? Lees dan het het uitgebreide interview met Boutsen in FORMULE 1 Magazine.



🎥 Bekijk hier de legendarische beelden van 1985

