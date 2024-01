Bradley Scanes maakte de drie wereldtitels van Max Verstappen van dichtbij mee. Om meer tijd met zijn eigen gezin door te brengen, nam de personal trainer na afgelopen seizoen afscheid van de sport. En daarmee ook van de Nederlandse coureur. “Maar de herinneringen blijven.”

De Brit doet in de zogeheten Red Flags podcast deze week een boekje open over het werken in de Formule 1 in het algemeen en met Verstappen in het bijzonder. “Makkelijk in de omgang, eerlijk en direct. Maar ook betrouwbaar en loyaal”, zegt Scanes over de eigenschappen die bijdroegen aan de onderlinge band van hem en Verstappen. “Het is wat hem, en de mensen om hem heen, ook definieert.”

Scanes vervolgt: “Iedereen zegt altijd dat Nederlanders direct zijn, maar in topsport is dat sowieso nodig: je moet open en eerlijk zijn naar elkaar. Ik was er wat dat betreft al aan gewend.”

De successen waren in hun gezamenlijke tijd legio, Scanes maakte de afgelopen jaren de hoogtijdagen van Verstappen bij Red Bull volop mee. En dat voor iemand die tot zijn ontmoeting met Verstappen niets wist van Formule 1. “Ik kende Max zelfs niet eens”, vertelt hij. “In december 2019 ontmoette ik hem en ik zou in de tweede week van januari 2020 met hem gaan werken. Dus heb ik in de tussentijd als een gek alles over Formule 1 opgezocht en geleerd, alles bekeken en beluisterd.”

