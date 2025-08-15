Logan Sargeant maakt in september zijn rentree in de autosport. De 24-jarige Amerikaan zal deelnemen aan de laatste twee races van het IMSA SportsCar Championship.

Sargeant komt uit in de LMP2-klasse voor PR1/Mathiasen Motorsports en zal rijden op het circuit van Indianapolis en Road Atlanta. Hij deelt de auto met Benjamin Pedersen en Naveen Rao. Zijn eerste optreden staat gepland voor de zes uur van Indianapolis op 21 september.

De Amerikaan verliet halverwege het Formule 1-seizoen 2024 het team van Williams, na een reeks teleurstellende resultaten en crashes. Sargeant kwam in 2023 in de Formule 1 terecht via de Williams Driver Academy en behaalde zijn beste resultaat – tiende plaats – tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.

‘Ontzettend blij’

Aan het begin van dit jaar leek hij te debuteren in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship, maar die deal ketste af. Met zijn overstap naar IMSA krijgt Sargeant alsnog een kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Sargeant wisselde zeer recent van management.

“Ik ben ontzettend blij dat ik weer achter het stuur mag kruipen voor de laatste twee LMP2-races in IMSA met PR1/Mathiasen Motorsports,” aldus Sargeant. “Het is een geweldige kans om te rijden op twee speciale circuits, Indianapolis en Road Atlanta, en samen met mijn teamgenoten te strijden voor goede resultaten. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan het succes van het team.”

De deelname aan de prestigieuze Amerikaanse endurance-competitie betekent voor Sargeant zijn eerste race sinds zijn vertrek uit de Formule 1, en biedt hem de mogelijkheid zich opnieuw te profileren op internationaal niveau.

