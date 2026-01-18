Logan Sargeant begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn autosportcarrière. De voormalig Formule 1-coureur zal vanaf 2027 uitkomen voor Ford in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship (WEC). Dat maakte de Amerikaanse autogigant bekend tijdens de season launch van Red Bull in Detroit. Zo keert Sargeant bijna anderhalf jaar na zijn vertrek bij Williams terug op het wereldtoneel; volgend jaar komt hij onder meer in actie tijdens de 24 uur van Le Mans.

De 25-jarige Sargeant reed tussen 2023 en 2024 in totaal 36 Grands Prix voor Williams. Nu verlegt hij zijn focus naar de langeafstandsracerij. Bij Ford vormt hij een team met ervaringsdeskundigen Mike Rockenfeller en Sebastian Priaulx. Het merk doet een serieuze poging om succes te boeken in het WEC. Opvallend is dat Sargeant met zijn overstap naar Ford indirect ook in de Red Bull-sfeer terechtkomt; door het nieuwe motorpartnerschap tussen Ford en Red Bull hebben ook Max Verstappen en Isack Hadjar immers een band met het Amerikaanse merk.

Van Formule 1 naar WEC

De Amerikaanse coureur zette al eerder voorzichtige stappen richting het WEC. Zo nam hij afgelopen november deel aan de officiële rookie-test in Bahrein en kwam hij vorig jaar in actie in de LMP2-klasse van het IMSA SportsCar Championship. Die ervaring heeft duidelijk indruk gemaakt. Dan Sayers, programmamanager van het Ford Racing Hypercar-programma, liet weten veel vertrouwen te hebben in de Amerikaan. “Logan Sargeant brengt een niveau van technische verfijning en ervaring met zich mee dat essentieel is voor een programma van deze omvang.”

De overstap naar het WEC markeert een frisse start voor Sargeant na een moeizame periode in de Formule 1. In zijn debuutseizoen bij Williams scoorde hij één WK-punt en wist hij zich aanvankelijk te handhaven voor 2024. Dat tweede jaar verliep echter lastiger; de druk nam toe en uiteindelijk werd hij voor de laatste negen races vervangen door Franco Colapinto. Toch bleef de steun vanuit Williams groot. Teambaas James Vowles sprak zich eerder positief uit over de toekomstmogelijkheden van zijn voormalige coureur en stelde dat Sargeant ‘absoluut de kwaliteiten heeft om kampioen te worden in vele andere series.’

