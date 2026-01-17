Het team van Red Bull heeft haar allereerste eigen krachtbron vernoemd naar oprichter Dietrich Mateschitz. De motor draagt de naam DM01, en is een eerbetoon aan de in 2022 overleden topman. ‘Hij is de reden waarom we hier vandaag allemaal zijn’, vertelt teambaas Laurent Mekies. Ook Max Verstappen is blij met het eerbetoon: ‘Hij heeft zoveel betekend voor iedereen in het team’.

Dietrich Mateschitz stond in 2005 aan de wieg van het Formule 1-team van Red Bull, nadat hij renstal Jaguar had overgenomen. De Oostenrijker zag hoe zijn team vervolgens zes coureurs- en vier constructeurstitels won, voordat hij in 2022 overleed. In 2021 werd Red Bull Powertrains opgericht om samen met samenwerkingspartner Ford voor het 2026-seizoen de eerste zelfgebouwde motoren te leveren. Nu dat het 2026-seizoen op het punt van beginnen staat, onthult teambaas Laurent Mekies dat Red Bull Powertrains de allereerste motor naar Mateschitz heeft vernoemd.

“Deze allereerste motor heet de ‘DM01’, als eerbetoon aan de heer Mateschitz”, onthult Mekies tijdens het season launch-evenement in Detroit. “Het is zijn visie, zijn durf, hij heeft de Red Bull-spirit uitgevonden en dat is de reden waarom we hier vandaag allemaal zijn. Hij nam destijds die ongelooflijke beslissing om ons volledig onafhankelijk te maken, zowel wat betreft het chassis als de krachtbron. Dietrich was niet bang voor de omvang van de uitdaging en vandaag hebben we de kans om hem te eren en hopelijk trots op ons te maken.”

‘Dietrich heeft veel betekend voor de F1’

Ook Max Verstappen is blij met de keuze van zijn team om de motor naar de oprichter te vernoemen. “Het is eigenlijk de enige naam die je kunt geven”, vertelt de coureur in Detroit. “Het is jammer dat hij het niet zelf kan meemaken, maar het is een mooi gebaar vanuit Red Bull. Om hem zo te eren. Hij heeft zoveel betekend voor iedereen in het team, ook voor mezelf. Maar ook voor de Formule 1. We zullen altijd ons best blijven doen voor Dietrich.”

