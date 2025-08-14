Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant heeft zich aangesloten bij een nieuw managementbedrijf. De 24-jarige Amerikaan reed 36 Grands Prix voor het team van Williams, maar werd in 2024 vroegtijdig vervangen door Franco Colapinto. Aanvankelijk zou Sargeant dit jaar deelnemen aan de European Le Mans Series, maar nog vóór de start van het seizoen trok hij zich terug. Met zijn nieuwe management richt hij zich nu op een rentree in de racerij.

Vanaf heden wordt Sargeant vertegenwoordigd door Oliver Gavin, vijfvoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. Slechts een jaar geleden verloor hij zijn stoeltje bij Williams, dat na anderhalf seizoen het vertrouwen in het Amerikaanse talent had opgegeven. Zijn periode bij de Britse renstal kenmerkte zich door tegenvallende resultaten en kostbare crashes. Bij het bedrijf van Gavin, OGMM, zal hij zich richten op kansen in de sportwagens en aanverwante raceklassen. OGMM heeft een indrukwekkend klantenbestand, onder wie IMSA-racewinnaar Colin Braun en WEC-coureur Ben Tuck.

‘Welkom bij he team’

“We zijn verheugd Logan Sargeant te verwelkomen bij het OGMM-team”, schreef het bedrijf op sociale media. “Met zijn 24 jaar en een rijke geschiedenis in de eenzitters sluit Logan zich aan bij OGMM. Hij richt zich op een toekomstige carrière in de sportwagens. Welkom bij het team, Logan.”

Sargeant zou in 2025 eigenlijk in een LMP2-auto rijden in de European Le Mans Series; in december vorig jaar verbond hij zich aan het door Genesis gesteunde IDEC Sport-team. Destijds dacht men dat hij via die route kon doorstromen naar het toekomstige Hypercar-team van Genesis, dat vanaf 2026 zal deelnemen aan het World Endurance Championship. In februari kondigde Sargeant echter aan dat hij zijn rol bij het team neerlegde. De Spaanse Daniel Juncadella mocht hem vervangen.

