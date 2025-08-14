

Red Bull kampt dit seizoen met grote uitdagingen, aangezien de RB21 voor zowel Max Verstappen als Yuki Tsunoda lastig te hanteren blijkt. Het contrast met de situatie bij het dochterteam Racing Bulls is in dat opzicht groot. Desondanks sluit Red Bull-teambaas Laurent Mekies de mogelijkheid uit om onderdelen van de Racing Bulls-bolide over te nemen.

“Ik denk dat de vraag terecht is, maar er is een oorsprong van de auto,” vertelt Mekies tegenover Sky Sports F1. “De herkomst van de auto’s is te verschillend om iets van de ene naar de andere over te zetten.”

Daarnaast is er nog het aspect van de regelgeving. Volgens de FIA-reglementen moeten Formule 1-teams onafhankelijk opereren en zelf de kernonderdelen van hun auto’s ontwerpen, hoewel bepaalde componenten wel ingekocht mogen worden. Teams kunnen via foto’s van concurrenten proberen oplossingen te imiteren, maar Mekies benadrukt dat dit voor Red Bull nu te laat in het seizoen is.

“Formule 1 bestaat vandaag de dag uit tien onafhankelijke teams, die elk hun eigen ideeën hebben over de ontwikkelrichting, de problemen die ze onderweg tegenkomen en de paden die daaruit voortvloeien,” aldus Mekies. “Er is niets dat je direct van de ene auto op de andere kunt plaatsen. Het hangt volledig af van hoe de auto vanaf het begin is ontwikkeld.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.