De crash die je wist dat zou komen: eerder dan verwacht komt die er ook. Bij de start van de sprintrace op het Circuit of the Americas komen teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri, de twee voornaamste kanshebbers op de wereldtitel, met elkaar in botsing. Einde verhaal derhalve, waardoor winnaar Max Verstappen de WK-achterstand op het duo verder kan verkleinen.

Uit de tv-beelden blijkt dat Piastri, die een betere start heeft dan Norris, van achteren wordt aangetikt en zo in de flanken van Norris rijdt. Tot grote woede van McLarens topman Zak Brown. “Een of andere amateur tikte Oscar van achteren aan. Ik moet de beelden terugzien, maar Nico Hülkenberg (als vierde gestart, red) had geen idee waar hij mee bezig was. Wat een gepruts. Onze coureurs konden hier helemaal niets aan doen.”

