Lando Norris heeft zijn eerste wereldtitel binnen. De McLaren-coureur bezorgt zo zijn team de eerste coureurstitel sinds Lewis Hamilton in 2008. CEO Zak Brown kan uiteraard zijn geluk niet op, zeker met Max Verstappen op de hielen van de Brit in het kampioenschap. ‘Deze gast, Max Verstappen, is lastig te verslaan, dus het is een welverdiende titel’, concludeert de Amerikaan.

Twee punten. Dat was uiteindelijk het verschil tussen kersverse wereldkampioen Lando Norris en tweede plaats Max Verstappen. De Brit trok aan het langste eind, na een bewogen jaar met hoogte- en dieptepunten en de zogenoemde ‘papaja-regels’. McLaren-CEO Zak Brown kan zijn geluk niet op na de titel van zijn coureur.

“Ik ben zo ongelooflijk trots op het team”, steekt de Amerikaan van wal tegenover Sky Sports. “Ik ben zo trots op de coureurs, we lieten ze tegen elkaar racen tot het einde.” De vooraf veelbesproken teamorders vonden dan ook niet plaats op het Yas Marina Circuit. Piastri kwam als tweede, een ruime vier seconden voor zijn teamgenoot, over de finishlijn. Dat Max Verstappen uiteindelijk de race won, is volgens Brown niet verrassend. “Deze gast, Max Verstappen, is lastig te verslaan. Dus het is een welverdiende titel voor iedereen.”

Uiteraard komen de veelbesproken ‘papaja-regels’ ook nog even aan bod in het gesprek met Brown. De Amerikaan blijft echter bij zijn eerdere standpunt. “Voor ons is dat de juiste manier om te gaan racen”, vervolgt de CEO. “Ik ben trots op hoe iedereen zich gedroeg, en hoe we met de hoogte- en dieptepunten omgingen. Al waren er aardig wat dieptepunten op het einde.”

‘Oscar is een toekomstig kampioen’

Terwijl bij Norris in de garage een feestje kan worden gevierd, is de blijdschap bij Piastri uiteraard een stuk minder. Brown stelt de Australiër echter gerust: “Oscar is een toekomstig wereldkampioen. Onze beide coureurs hebben zeven races gewonnen dit jaar, maar het is nou eenmaal een wrede sport. Ik kan niet wachten om weer te gaan racen met deze twee volgend jaar.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.