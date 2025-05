Lando Norris verbrak het polerecord in Monaco en reed onbedreigd naar de overwinning in het Prinsendom. Met deze zege sluit hij zich aan bij een select gezelschap en zet hij de titelstrijd flink op scherp. Buitenlandse media zijn lovend, maar er is ook kritiek op de nieuwe regel van twee verplichte pitstops.

Lando Norris heeft voor het eerst in zijn carrière de prestigieuze Grand Prix van Monaco op zijn naam geschreven. Daarmee schaart hij zich in een select gezelschap van slechts zes andere Britse coureurs, een erelijst die teruggaat tot Stirling Moss. Niet verrassend is de Britse pers, met de Daily Mail voorop, vol lof over hun landgenoot. Zij zien in zijn overwinning een kentering in de strijd om het wereldkampioenschap. “Een mooie prestatie herstelde Norris naar winnende manieren na zijn verlies van geloof in het licht van Piastri’s explosie naar de leiding in het kampioenschap. Maar het voordeel van de Australiër is teruggebracht tot drie punten, zijn weekend mist het ritme en de zekerheid van dat van Norris”, schrijft de journalist van dienst. “Norris heeft de afgelopen dagen een vastberaden figuur geslagen, zijn manier van doen meer ontspannen dan de laatste tijd. Voor het eerst in tijden klonk hij, in een net waarneembare mate, als een man die op het punt stond een revitaliserende overwinning te behalen, zijn tweede van het seizoen na een nerveus wachten sinds Melbourne twee maanden geleden.”

‘Een dag als prins van de F1’

Ook de Italianen van La Gazzetta dello Sport besteden uitgebreid aandacht aan de zege van Norris. De sportkrant ziet dat de titelstrijd allesbehalve beslist is en beloont de Brit met het hoogste rapportcijfer: een 8. “Eindelijk een dag als prins van de F1. Perfect en foutloos. En zonder ooit te beven, zelfs niet toen hij in de finale in de greep was van Verstappen en Leclerc, een mastiff die klaar stond om hem te bijten en van elke fout profiteerde. Overwinning geboren met een magische paal die hem naar 3 punten van Piastri brengt. De McLaren-uitdaging wordt heet.”

‘Monaco blijft Monaco

Bij L’Équipe gaat de aandacht vooral uit naar de nieuwe regel van twee verplichte pitstops voor de Grand Prix van Monaco. “Zelfs als we daar tien stops zouden zetten, zou het niet werken”, opent de Franse sportkrant met een veelzeggende quote van Max Verstappen. “De onwaarschijnlijke regel van de verplichte dubbele stop beloofde wonderen die nooit verschenen. Zoals vaak het geval is, was de volgorde van aankomst dezelfde als die van vertrek. Monaco blijft Monaco, met al zijn gebreken.”

Ook België richt zijn pijlen op de saaie optocht die Monaco is, ondanks dat Norris (wiens moeder Belgisch is) en Verstappen (geboren in Hasselt) een duidelijke band met het land hebben. “Eerst mocht Alex Albon profiteren van het slakkentempo van Carlos Sainz, daarna wisselden ze van positie om nog eens hetzelfde over te doen”, schrijft Sporza. “Ondertussen schakelden ze ook voorin over op alternatieve tactieken om toch maar iets gedaan te krijgen. Max Verstappen hoopte als leider, met weliswaar een pitstop minder, op een rode vlag om de zege cadeau te krijgen.” Het sportmedium is genuanceerd in zijn oordeel over de overwinning van Norris. “Hij blokkeerde zijn remmen wel even in de eerste bocht, maar hield Charles Leclerc wel achter zich. Daarmee was het halve werk in Monaco al gedaan.” Sporza sluit af met de cynische woorden: “Volgende week mogen de F1-coureurs in Spanje wel weer vol op het gaspedaal duwen. Zonder opzettelijk ophouden en zonder flexiwings.”

