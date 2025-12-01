De buitenlandse media hebben volop genoten van het raceweekend in Qatar. Op het Losail International Circuit had het kampioenschap voor het eerst beslist kunnen worden, en wel in het voordeel van Lando Norris. Een strategische blunder kostte de papaja’s echter de overwinning. Max Verstappen profiteerde optimaal en liep verder in op WK-leider Norris. Oscar Piastri werd teruggedrongen naar de derde plaats. Lees hier de reacties van de internationale pers!

“Het eerste matchpoint van Lando Norris is niet verzilverd”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “McLaren verspilde de kans om de race te winnen al in de zevende ronde.” Tijdens een vroege safetycar koos het team niet voor een gratis pitstop, waarmee het zijn eigen glazen ingooide. Norris en Piastri waren daarna de enigen die – door de bandenregels van Pirelli – nog twee keer moesten stoppen. Verstappen profiteerde maximaal, zo constateren ook de Italianen. “Hij was een Terminator”, aldus het medium, dat de Nederlander vergelijkt met de koelbloedige sci-fi-robot. “Zoals altijd was hij foutloos. Bovendien is hij de reden dat we de GP van Abu Dhabi voor geen goud willen missen.”

‘De strategen van McLaren waren niet op de hoogte’

L’Équipe zoomt verder in op McLarens opvallende misser: “Voor de start van de GP van Qatar stond één vraag centraal: welke strategie moest worden toegepast met de twee verplichte pitstops?” Uit veiligheidsoverwegingen eiste Pirelli dat coureurs maximaal 25 ronden op één set banden reden. In een race van 57 ronden betekende dat een verplichte tweestopper. Toevalligerwijs zorgde een botsing tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly voor een safetycar in ronde zeven, exact het juiste moment om een ‘gratis’ pitstop te maken. “Ironisch genoeg kwam de safetycar precies op het moment dat een pitstop ideaal was om binnen de regels van deze Qatarese race te blijven”, merken ook de Fransen op.

“Maar blijkbaar waren de strategen van McLaren hiervan niet op de hoogte”, vervolgt het verslag scherp. “Ze bleven op de baan toen iedereen zijn eerste pitstop maakte, en dat kwam hen duur te staan. Hierdoor kon Verstappen zijn zevende overwinning van het seizoen veiligstellen. Met een uitstekend tempo – misschien niet zo snel als Piastri, maar vergelijkbaar met Norris – wist de Nederlander optimaal te profiteren.”

‘Rampzalige blunder’

Ook onze oosterburen zagen McLaren gruwelijk missen. BILD kopte onverbiddelijk: “Grove fout kost Norris het WK.” Het verslag vervolgt: “Verstappen zorgde ervoor dat de titelstrijd wordt uitgesteld. McLaren gokte in Qatar en verpeste de eerste kans op de titel voor Norris. Zijn team maakte een rampzalige blunder in de pits, waardoor het wereldkampioenschap volgende week pas wordt beslist.”

Tot slot richt de Daily Mail het vizier op de seizoensfinale in Abu Dhabi, waar het kampioenschap – á la 2021 – opnieuw op controversiële wijze kan worden beslist. “Geef McLaren een pistool en ze schieten zichzelf in de voet”, opent het scherpe raceverslag. “Dus reist Lando Norris af naar Abu Dhabi zonder de titel te hebben veiliggesteld. De onstuitbare Max Verstappen, winnaar onder de schijnwerpers in Qatar, is nog steeds in de race voor een vijfde opeenvolgende wereldtitel, na een catastrofale strategische blunder van zijn rivalen.” Met een knipoog naar 2021 besluit het medium: “Heeft de Nederlander ooit eerder onder bijzondere omstandigheden gezegevierd in de hoofdstad van de Emiraten? Staat een herhaling van zijn controversiële overwinning van 2021 in de sterren geschreven?” De tijd zal het leren!

