De titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris kreeg tijdens de Italiaanse GP een nieuwe wending; de Australiër werd gevraagd zijn teamgenoot de tweede plaats te gunnen na een mislukte pitstop. Een eerlijke reactie van McLaren, of verliezen de papaja’s het racen uit het oog? “Het is alsof McLaren met een spreadsheet in de garage staat”, aldus verslaggever Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Coureur Jeroen Bleekemolen is het ermee eens dat McLaren ‘veel te ver gaat’ met de inmiddels beruchte papaja-regels. Toch vond hij dat het team er in Monza goed aan deed om beide coureurs te laten wisselen. Tegelijkertijd verwacht hij dat Norris en Piastri in de laatste races van het seizoen elkaar niets meer zullen gunnen. Woestenburg denkt daar anders over: “Formule 1 blijft een teamsport, dus slechte pitstops horen er nu eenmaal bij. Dat is ook racen. Het lijkt nu een beetje alsof McLaren met een spreadsheet in de garage staat – afvinken en zorgen dat beide coureurs altijd dezelfde kansen krijgen.”

Naast de strijd bij McLaren werd er ook gesproken over het opstootje tussen de vader van Sergio Pérez en Jos Verstappen. De Mexicaan verklaarde in de aanloop naar Monza dat Checo nooit een eerlijke kans heeft gekregen bij Red Bull. Volgens hem was Pérez kampioen geworden als hij dezelfde auto als Max Verstappen had gehad. Onder een bericht van Formule1.nl maakte Verstappen senior de vader van Pérez uit voor een sukkel. “Jos heeft helemaal gelijk”, oordelen Woestenburg en Bleekemolen. “Papa Pérez is gek geworden.”

