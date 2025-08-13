Cadillac zou een overeenkomst hebben gesloten met Sergio Pérez om vanaf 2026 de Formule 1-plannen van de Amerikaanse nieuwkomer te leiden. De Mexicaan keert daarmee na een jaar afwezigheid terug op de F1-grid, nadat hij eind 2024 door Red Bull werd vervangen. Dat meldt althans PlanetF1.com.

Pérez kende in zijn laatste seizoen bij Red Bull een sterke start, maar zijn prestaties van de teamgenoot van Max Verstappen liepen vervolgens sterk terug. Het aantrekken van Pérez past in de ambitie van Cadillac om te kiezen voor een ervaren coureur. Bovendien brengt de Mexicaan waardevolle sponsoren mee uit zijn thuisland. Cadillac zelf heeft de move nog niet bevestigd overigens. De officiële aankondiging zou gepland staan rondom de GP van Italië in Monza, begin september.

Lange tijd gold de Fin Valtteri Bottas als favoriet voor een van de twee stoeltjes. Bij Cadillac zou men echter neigen naar een rookie voor het tweede zitje. De meest waarschijnlijke kandidaat is in dat geval Felipe Drugovich, reservecoureur bij Aston Martin. Naast de Braziliaan zouden ook Formule 2-coureurs Jak Crawford en Alex Dunne gesprekken hebben gevoerd met het team.

