Cadillac-CEO Dan Towriss heeft onthuld dat testcoureur Colton Herta eerder een contract bij Red Bull kreeg aangeboden. Het kostte de Amerikaanse formatie een maand om hem te overtuigen het aanbod uit Milton Keynes te weigeren. Herta maakte dit jaar, na een succesvolle carrière in de IndyCar, de overstap naar de Formule 2. In de opleidingsklasse wordt hij klaargestoomd voor een F1-carrière bij Cadillac.

Towriss legde uit dat Herta al vroeg indruk maakte bij andere Formule 1-teams. “Ik denk dat veel mensen niet weten hoe goed Colton het eigenlijk gedaan heeft”, verklaarde hij onlangs in de Beyond The Grid-podcast. “Denk even terug aan het hele Sauber-verhaal. We hadden ooit de intentie om dat team op te kopen. We hebben Colton destijds naar Hinwil gestuurd om te testen op een F1-simulator; hij was direct razendsnel! Binnen anderhalf uur was hij sneller dan hun huidige Formule 1-coureurs. Later volgde een test bij McLaren, en op basis van het rapport heeft hij daar ook fantastisch gereden.”

Red Bull-contract voor Herta?

Volgens Towriss speelde Herta zich via deze gastoptredens in de kijker bij Red Bull. De Amerikaan kreeg zelfs een contract aangeboden bij het team van Max Verstappen. “Tijdens die sessies voor McLaren presteerde hij zo goed dat Red Bull hem een aanbod heeft gedaan”, onthulde Towriss. “Hij kwam ineens met een contract thuis. Het heeft me waarschijnlijk een maand gekost om Colton en zijn team ervan te overtuigen dat contract niet te tekenen en bij Cadillac te blijven”, grijnsde hij. Towriss sloot af: “Colton heeft een indrukwekkende staat van dienst waarin hij veel potentie en aanleg voor de Formule 1 heeft laten zien.”

Herta’s eerste F2-weekend stemde hem overigens nog niet tevreden. Na een zeventiende plaats in de sprintrace in Melbourne verkeerde de Amerikaan tijdens de hoofdrace in een betere vorm. Hij vocht zich naar een goede zevende plaats en pakte zijn eerste punten in de juniorklasse, al zag hij zelf genoeg ruimte voor verbetering. “Niet goed genoeg”, klonk het na afloop van het weekend. “Het was oké, maar het had een stuk beter gekund als ik een paar duidelijke fouten had kunnen voorkomen”, verduidelijkte Herta. “Het enige positieve is dat we vandaag punten hebben gescoord en dat het team geweldig werk heeft geleverd.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.