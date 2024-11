Carlos Sainz was één van de coureurs die een rode vlag veroorzaakte tijdens de kwalificatie voor de GP van São Paulo. De sessie werd geplaagd door hevige regenval wat zorgde voor een slagveld op Interlagos. Door zijn crash in Q2 zou de Ferrari van Sainz een nieuwe motor én een nieuwe versnellingsbak behoeven. Naar verluidt start hij daardoor vanuit de pitstraat.

Door de natte omstandigheden op de baan belandde Carlos Sainz in Q2 in de vangrail. Zijn SF-24 raakte daarbij zo zwaar beschadigd dat meerdere belangrijke onderdelen moeten worden vervangen voor aanvang van de race. Volgens het Italiaanse Formu1a.uno gaat het om de versnellingsbak én de verbrandingsmotor. Dit is niet toegestaan onder de parc fermé-regels, waardoor de Spanjaard vanuit de pitstraat zou moet starten.

LEES OOK: VIDEO: Rode vlag in Q2 GP São Paulo, Sainz hard in bandenstapel

Dit zou betekenen dat Max Verstappen één plekje opschuift op de grid. Lance Stroll veroorzaakte in de tweede kwalificatiesessie ook een rode vlag, waardoor de Nederlander niet verder kwam dan P12. Met de gridstraf die hij dit weekend kreeg voor de nieuwe krachtbron in zijn RB20, schuift hij nog eens vijf plaatsen op naar de zeventiende startplek. Als Sainz daadwerkelijk vanuit de pitstraat moet starten, wordt het dus P16 voor de Nederlander. Terwijl titelrivaal Lando Norris zich van pole position verzekerde, wacht Verstappen een inhaalrace.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!