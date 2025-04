De transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari – misschien wel de grootste overstap in de geschiedenis van de Formule 1. Of je nu een fan bent of niet, het onthaal van de zevenvoudig wereldkampioen in Maranello was een historische gebeurtenis. Alles wat de Scuderia naar buiten bracht, was zorgvuldig uitgedacht. De iconische foto van Hamilton voor het huis van Enzo Ferrari ging misschien wel het meest viraal, al had de Brit deze iets anders voorgesteld.

De inmiddels befaamde foto ging destijds het hele internet over. Op de Instagram-pagina van Hamilton heeft het kiekje al 5,7 miljoen likes verzameld. Uiteraard was de compositie tot in de puntjes uitgedokterd; Hamilton in een lange Ferragamo-jas, met een donkere stropdas over een wit overhemd en Louboutin-schoenen met Ferrari-rode zolen. Achter hem prijken een rode Ferrari F40 – misschien wel de meest iconische bolide van het Italiaanse merk – en het huis van grondlegger Enzo Ferrari.

‘Hamilton wilde en zwarte F40’

Volgens verschillende Italiaanse media was Hamilton niet helemaal tevreden over de foto. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk om een zwarte F40 hebben gevraagd, volledig in lijn met zijn streven naar gelijkwaardigheid en de strijd tegen discriminatie. Een zwarte Ferrari zou inclusiviteit op een krachtige manier kunnen symboliseren. Om dezelfde reden kleurden de Formule 1-auto’s van Mercedes lange tijd zwart.

LEES OOK: Ferrari-puristen opgepast! Hamilton wil eigen versie maken van iconische F40

Ondanks dat Ferrari wél een zwarte F40 in de garage had staan, zou het team het verzoek hebben geweigerd. “Dat was een principekwestie,” aldus het Italiaanse Autosprint. Er werd bewust voor een rode bolide gekozen om de merkwaarden te beschermen en te onderstrepen dat Ferrari altijd belangrijker is dan de individuele coureurs – zelfs als het om een van de meest succesvolle en invloedrijke rijders aller tijden gaat.

De inmiddels iconische foto van Lewis Hamilton voor het huis van Enzo Ferrari – inclusief rode F40 (Ferrari)

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.