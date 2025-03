Lewis Hamilton is nu al een aantal maanden Ferrari-coureur. Rijden voor de Scuderia heeft hem – buiten een sprintzege in Shanghai – nog weinig opgeleverd, al heeft hij achter de schermen wel bijzondere plannen gemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen is, uiteraard, een fervent autoliefhebber en wil met zijn nieuwe werkgever de iconische Ferrari F40 onderhanden nemen. Een Ferrari F44 is in de maak.

Een klassieke Ferrari, alom geliefd door puristen en liefhebbers, naar eigen wens aanpassen. Heiligschennis? Misschien niet als Lewis Hamilton het doet. Over het algemeen kijkt Ferrari neer op klanten die hun scheurijzer personaliseren, maar we hebben het hier natuurlijk wel over een werknemer van de Italiaanse fabrikant – misschien wel de best betaalde van allemaal. De Ferrari F44, zoals Hamilton het project wil noemen, zou dus zomaar nog kostbaarder kunnen worden dan een ‘gewoon’ model.

De Ferrari ‘F44’

“Een van de dingen die ik echt wil doen, is zelf een Ferrari ontwerpen”, verklaarde Hamilton tijdens het raceweekend in Shanghai. “Ik wil een F44 maken. Gebaseerd op de F40, maar dan met de juiste handbak. Daar ga ik de komende jaren aan werken.” Het is niet ongebruikelijk dat de gevierde Ferrari-coureurs zich ook bemoeien met ‘reguliere’ productiebolides. Ter ere van Fernando Alonso werd al eens een speciale editie van de 599 GTB gemaakt, en Michael Schumacher kreeg een eigen uitvoering van de 488 GTB. Laatstgenoemde bemoeide zich bovendien ook met de ontwikkeling van de 458 Italia.

Toch is het niet gebruikelijk om te sleutelen aan een Ferrari F40, zelfs niet voor Hamilton. Deze ultieme supercar uit de jaren tachtig wordt nog steeds beschouwd als een van de beste auto’s ooit gemaakt. Het was bovendien het laatste project dat persoonlijk werd goedgekeurd door wijlen Enzo Ferrari. De F40 zit bomvol Formule 1-technologie, waaronder heel veel onderdelen van koolstofvezel. De bolide wordt aangedreven door een 2,9-liter V8-motor en was een van de eerste productieauto’s die tweehonderd mijl per uur kon rijden. Lewis Hamilton poseerde in januari nog met een Ferrari F40 toen hij een eerste bezoek bracht aan de fabriek in Maranello.

