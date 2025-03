Lewis Hamilton maakte dit seizoen de overstap naar Ferrari – de kans op een laatste titel met dit iconische team lonkte. Met zijn veelbesproken transfer schreef hij direct geschiedenis, al zit het de oud-kampioen voorlopig nog niet mee. Ferrari-alumnus Sebastian Vettel bevond zich ooit in een vergelijkbare situatie en hoopt dat Hamilton wél een kampioenschap weet te winnen.

Sebastian Vettel nam eind 2022 afscheid van de Formule 1 na twee weinig succesvolle jaren bij Aston Martin. Sindsdien werd hij in verband gebracht met een mogelijke terugkeer bij Mercedes, al koos het team uiteindelijk voor de jonge Andrea Kimi Antonelli. Gedurende zijn tijd in de Formule 1 had Vettel een intense rivaliteit met Lewis Hamilton, maar tegenwoordig onderhouden de twee een hechte vriendschap.

In het Britse programma Sportsworld werd Vettel gevraagd naar Hamiltons overstap naar Ferrari. De 37-jarige Duitser koos na meerdere kampioenschappen met Red Bull immers ook voor een nieuwe uitdaging bij de Scuderia. Tussen 2015 en 2021 kwam hij zeven jaar lang uit voor Ferrari, maar een titel bleef uit. “Voor mij heeft het nooit gewerkt omdat Lewis (Hamilton, red.) alles won, dus laten we kijken hoe het hem nu vergaat”, grapte Vettel.

‘Ik duim voor hem’

“Uiteraard heb ik heel lang tegen hem geracet”, vervolgde hij. “We kunnen het goed met elkaar vinden, en hij is op dit moment veruit de meest uitgesproken coureur op de grid. Zijn vaardigheden op de baan staan buiten kijf; de cijfers en statistieken spreken voor zich. Het is geweldig om te zien dat hij nog steeds op de grid staat, invloed uitoefent en die op een positieve manier gebruikt. Dus natuurlijk duim ik dat hij nog een titel wint.”

Vettel won in Ferrari-kleuren veertien Grands Prix. Pas in zijn derde seizoen, in 2017, kon hij Mercedes echt uitdagen voor het kampioenschap. Helaas speelde de gebrekkige betrouwbaarheid van de Ferrari SF70H hem parten. In het daaropvolgende seizoen maakte Vettel zelf een aantal kostbare fouten, voordat hij zich in 2019 niet langer kon meten met zijn nieuwe teamgenoot, Charles Leclerc.

