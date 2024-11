Opnieuw een rode vlag tijdens de kwalificatie in Brazilië. Carlos Sainz verliest de controle tijdens zijn snelle ronde op de Intermediate banden. Hij komt hard met zijn Ferrari in de bandenstapel terecht. Bekijk hier een video van het moment in het tweede deel van de kwalificatie tijdens de Grand Prix van São Paulo

