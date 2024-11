Franco Colapinto zorgde voor een rode vlag in het eerste deel van de kwalificatie. Op de natte baan kreeg de Argentijn last van wielspin en kwam met zijn bolide in de bandenstapel terecht. Bekijk hier een video van het moment dat hij de controle over zijn Williams verloor en de sessie tijdelijk werd stilgelegd.

