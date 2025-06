Franco Colapinto zou slechts vijf races de tijd krijgen om zich te bewijzen bij Alpine. Na vier races kent de Argentijn vooralsnog geen indrukwekkende rentree en dat zorgt ervoor dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. Teambaas Flavio Briatore heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de prestaties van zijn pupil, maar veegt nu alle speculaties van tafel dat de Grand Prix van Oostenrijk zomaar zijn laatste zou kunnen zijn. “Welke geruchten?”, kaatst hij de vraag terug.

Franco Colapinto heeft inmiddels vier races gereden voor Alpine als vervanger van Jack Doohan. In de eerste drie weekenden kon de Argentijn geen vuist maken ten opzichte van teamgenoot Pierre Gasly, maar tijdens de Grand Prix van Canada zette hij een duidelijke stap voorwaarts: hij kwalificeerde zich als twaalfde en finishte zondag als dertiende – beide keren vóór de Fransman.

Opvallend was dat Alpine bij de aankondiging van de rijderswissel openlijk communiceerde dat de 22-jarige Colapinto slechts een contract voor vijf races had getekend. Tijdens een persconferentie in Barcelona benadrukte teambaas Flavio Briatore nogmaals dat er geen garanties zijn. “Het hangt allemaal af van de prestaties. We beoordelen alleen daarop, niets anders.” Na de Grand Prix van Spanje klonk Briatore zelfs nog een stuk scherper. “Ik ben helemaal niet tevreden”, zei hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports F1.

Rotzooi

Het team scoorde via Pierre Gasly slechts elf punten en staat stijf onderaan in het constructeurskampioenschap, maar Briatore verwerpt alle geruchten dat Colapinto onder enige vorm van druk staat. Hij werd in een interview met het Argentijnse La Voz del Interior gevraagd naar de ‘geruchten’ rondom de jonge Argentijn. “Welke geruchten?”, kaatste Briatore de vraag terug. De journalist verduidelijkte dat Colapinto ‘voortdurend wordt geëvalueerd’. “Ik denk niet dat er geruchten zijn”, stelde de Italiaan. “Het team vindt Franco prima, punt. Hij maakt deel uit van het team, ik weet niet waar jullie het over hebben.”

Toen de naam van Alpine-reservecoureur Paul Aron werd genoemd als mogelijke vervanger, ging Briatore er met gestrekt been in. “Het probleem is dat de pers veel rotzooi publiceert”, zei hij zichtbaar geïrriteerd, waarna hij het zelfs op de man speelde. “Het is jouw schuld, niet die van ons. Al die verhalen komen uit Argentinië. Vraag het niet aan mij, jullie blijven maar ‘Franco dit, Franco dat’ roepen.”

Steunen

Briatore beet fel van zich af. “Sterker nog, als je zo doorgaat,” vervolgde hij, “is dat helemaal niet goed voor Franco. Als je echt een professional bent en het beste met hem voor hebt, moet je hem steunen, niet pushen.”

Tot slot werd Briatore gevraagd of Colapinto te maken heeft met een deadline om zich te bewijzen. “Ik heb al gezegd: de enige deadline is voor jou”, klonk het enigszins dreigend. “We moeten Franco steunen. Hij is jong, een goede aanwinst voor de Argentijnse sport en doet het goed. We moeten hem steunen en in Argentinië moeten ze dat ook doen. Vergeet die geruchten. Als er geruchten zijn, vraag het dan aan mij.”

