In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna kreeg test- en reservecoureur Franco Colapinto een stoeltje toebedeeld bij Alpine. Hij verving een worstelende Jack Doohan. Uitvoerend teambaas Flavio Briatore was aanvankelijk erg te spreken over Colapinto, die zijn Formule 1-sporen al had verdiend als invaller bij Williams. Na een eerste drieluik bij de Franse renstal is Briatore echter allesbehalve tevreden – het is niet uitgesloten dat Colapinto ook vervangen wordt.

“Hij (Colapinto, red.) crashte meteen tijdens het eerste raceweekend”, aldus Flavio Briatore tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Als ik zou zeggen dat ik blij was, zou ik liegen. Ik ben helemaal niet tevreden. Nu moeten we afwachten hoe het seizoen zich verder ontwikkelt.” Colapinto kwam tot nu toe niet verder dan de dertiende plaats op de grid – en bracht dus nog geen WK-punten binnen voor Alpine. Het team scoorde via Pierre Gasly slechts elf punten en staat stijf onderaan in het constructeurskampioenschap.

“Natuurlijk moeten we ook erkennen dat Colapinto erg jong is en van alle kanten onder grote druk staat, niet alleen vanuit Argentinië”, voegde Briatore eraan toe. “Hij moet langzaam zijn draai vinden. Hij spendeert nu veel tijd in de fabriek en in de simulator.” Mocht de 22-jarige Argentijn zijn draai niet kunnen vinden, dan is het niet uitgesloten dat Alpine met andere coureurs gaat experimenteren. Briatore is erop gebrand om vanaf 2026 races te winnen en in 2027 een gooi te doen naar de titel. Welke coureurs hij daarvoor gaat inzetten, is nog onbekend. Eerder liet hij al doorschemeren dat ook Pierre Gasly hem nog niet heeft overtuigd.

