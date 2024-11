Franco Colapinto blijft maar indruk maken in zijn Formule 1-debuutseizoen. De Argentijn stapte halverwege het seizoen in, en is in de races sindsdien nooit lager gefinisht dan een twaalfde plek. Colapinto nam het daarnaast tijdens de sprintrace in São Paulo ook op tegen Lewis Hamilton. Teambaas James Vowles is blij dat zijn coureur zo zijn kwaliteiten heeft laten zien.

De Argentijnse coureur maakt sinds zijn debuut tijdens de Grand Prix van Italië veel indruk. Colapinto is nog tijdens geen enkele race, inclusief de sprintrace in Brazilië, lager dan de twaalfde plek geëindigd. Teambaas James Vowles kan daardoor zijn geluk niet op.

LEES OOK: Horner bevestigt interesse in ‘verrassende’ Franco Colapinto

“Toen we Franco contracteerden, was dat op basis van het feit dat hij ongelooflijk getalenteerd was en het is typisch dat teams zulke coureurs een redelijk lang contract geven,” vertelt Vowles, tegen Sky Sports F1. “Wat ik in de persconferentie zei, zeg ik nu ook. We hebben geluk dat Franco het ongelooflijk goed heeft gedaan.”

Verdedigen tegen Hamilton

De Williams-coureur kwam nog wel Lewis Hamilton op de baan tegen tijdens de verkorte race in São Paulo, maar volgens teambaas Vowles was dit juist de uitgelezen kans voor Colapinto om zijn kwaliteiten te tonen. “Hij deed het (op de zaterdag, red.) weer ongelooflijk in de race. Verdedigen tegen Lewis, een van de moeilijkste (tegenstanders, red.) die er is. En vanuit dat perspectief denk ik dat de wereld kan zien, en het is een geweldige beloning voor hem, dat hij uitzonderlijk is. (Andere teams, red.) willen echt de kans krijgen om met hem te werken.”

LEES OOK: Hamilton gunt Colapinto stoeltje in 2025: ‘Hij heeft het verdiend’

Colapinto moet in 2025 plaatsmaken voor Carlos Sainz bij Williams, maar Vowles onthulde eerder al hard bezig te zijn om de jonge Argentijn bij een ander team te plaatsen.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!