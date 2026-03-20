Carlos Sainz zegt geen moment spijt te hebben gehad van zijn vertrek bij McLaren naar Ferrari, ook al betekende dat dat hij later niet met zijn oude team kon strijden om de wereldtitel. De Spanjaard reed vanaf 2021 voor de Scuderia, waar hij in vier seizoenen vier overwinningen behaalde, voordat hij in 2025 plaats moest maken voor Lewis Hamilton en de overstap maakte naar Williams. Vanuit het middenveld zag hij oud-teamgenoot Lando Norris uiteindelijk de titel winnen.

In de Beyond the Grid-podcast kreeg Carlos Sainz de vraag of hij achteraf spijt heeft gehad van zijn overstap naar Ferrari. “Nee, en weet je waarom? Omdat ik in 2021 bij Ferrari mijn eerste podiumplaatsen in de Formule 1 behaalde”, aldus Sainz. “In 2022 won ik mijn eerste races en in 2023, terwijl ik nog steeds races won met Ferrari, stond McLaren bij de eerste kwalificaties bijna helemaal achteraan. Ik wist op dat moment gewoon: ‘Met Ferrari ga ik races winnen.’”

Hij benadrukt dat hij ondanks het succes van McLaren in recente jaren geen enkele wrok koestert.

“Op dat moment was vertrekken bij McLaren gewoon de juiste beslissing”, legde hij uit. “En ik ben alleen maar blij voor het team. Echt oprecht blij. Ik heb geen spijt. Lando (Norris, red.) is sinds zijn eerste dag als F1-coureur al razendsnel. Ik denk dat hij de afgelopen zes jaar een stuk completer is geworden en meer dan waardig is voor het kampioenschap. Dat bewees hij in 2025, toen hij een zeer sterke tweede seizoenshelft reed.”

Williams lijkt op McLaren

Vorig jaar moest Sainz Ferrari noodgedwongen verruilen voor Williams, een team dat nog altijd toewerkt naar de top. Ondanks een lastig begin van 2026 ziet hij parallellen met eerdere fases in zijn carrière.

“Ik denk dat elk team en elke reis compleet anders is, maar de fase waarin ik Williams in 2025 aantrof, kan ik vergelijken met die van McLaren in 2019 en 2020″, zei hij. “Ik weet niet hoe lang het Williams zal kosten in vergelijking met McLaren, maar wat McLaren heeft bereikt door uiteindelijk wereldkampioen te worden, is extreem moeilijk. Zelfs als Williams de komende jaren competitiever wordt, is races winnen nog een heel uitdagende volgende stap. Wat dat betreft kan ik McLaren alleen maar feliciteren.”

Toch ziet Sainz zijn huidige project als een uitdaging die perfect past bij deze fase van zijn loopbaan.

“Williams is een project voor de lange termijn”, concludeerde de Spanjaard. “Ik ben nu 31 jaar oud en ik heb het gevoel dat ik de komende jaren een heel duidelijk doel voor ogen heb: dit team helpen terug te keren naar de top.”

Lando Norris en Carlos Sainz voor McLaren in 2019 (Getty Images)

